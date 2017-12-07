Больше 100 000 рублей заплатят рыбхоз и физлицо в Белгородском районе за «волшебные» электросчётчики

Специалисты Белгородского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» проехали по частным домам, магазинам и индивидуальным предпринимателям в Белгородском районе, потребление электроэнергии у которых вызвало подозрения.
Хищения или попросту воровство электроэнергии наносят непоправимый вред электрохозяйству области, увеличивая коммерческую составляющую потерь электроэнергии. Средства, которые могли бы пойти на реконструкцию и техническое перевооружение, растворяются в полулегальных схемах потребления электроэнергии, злоупотребляют которыми и физические, и юридические лица. Проведение таких рейдов помогает выявить факты незаконного потребления, уличить недобросовестных потребителей, тут же предъявив им неопровержимые доказательства их махинаций, а затем призвать к ответственности.
Начальник отдела учёта электроэнергии и оптимизации потерь Белгородского РЭС Игорь Задворнов рассказал, что за последний год было вскрыто около 150 случаев хищения электроэнергии, из них 100 – это обычные граждане, ещё 50 – юридические лица.
Неутешительная статистика нашла подтверждение по ходу рейда. В селе Стрелецкое энергетики проверили сразу несколько домовладений. Владелец одного счётчика подготовился – снимал процесс проверки на телефон. Переживать ему было не о чем: нарушений в работе его прибора учёта не нашли. А вот хозяин строящегося дома в Стрелецком-23 проверку энергетиков в сообществе с журналистами воспринял очень спокойно. В его счётчике нашли постороннюю плату. Это значит, счётчик вскрывался, модифицировался и затем использовался хозяином дома для сокращения платежей за использованный энергоресурс. Теперь ему придётся заплатить за потреблённое в последние три месяца электричество по нормативу, умноженному на коэффициент 10. Сумма составит более 100 тысяч рублей.
Псевдоэкономия путём вмешательства в работу приборов учёта не оправдывает себя. Перерасчёт за безучётное потребление выполняется в соответствии с нормативом и повышающим коэффициентом 10. В результате сумма к оплате получается в несколько раз больше, чем потребитель платит по счётчику. Так что экономить лучше с использованием энергосберегающего оборудования.Игорь Задворнов
начальник отдела учёта электроэнергии и оптимизации потерь Белгородского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго»
Такой же «волшебный» счётчик нашли позже и в одном из рыбхозов в селе Никольское. Там сумма перерасчёта превысила 140 тысяч рублей. Схема перерасчёта для юридических лиц несколько иная: объём электроэнергии рассчитывается по максимальной мощности, указанной в договоре, умноженной на часы работы фирмы.
Участвовавшая в рейде Любовь Шляхова, главный специалист отдела инженерных сетей управления энергетики и ЖКХ комитета ЖХК, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района, указала на необходимость платить за электричество честно.
Борьба с хищением электроэнергии в первую очередь важна для самих жителей, потому что недополученные средства могли быть направлены на развитие сетей, а в итоге – на благополучие людей, живущих в районе.Любовь Шляхова
В целом за 10 месяцев энергетики выявили 694 факта вмешательства в работу счётчиков и самовольного подключения. Ущерб, причинённый электросетевому комплексу, составил 47 млн рублей. В суд подано 112 исков на сумму свыше 11 млн рублей. 69 из них уже удовлетворено.
Административная ответственность за подобные нарушения предусмотрена по ст. 7.19 КоАП РФ. Штраф за незаконное потребление для граждан может достичь 15 000 рублей, для должностных лиц – 80 000, для юридических лиц – 200 000 рублей.
Заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД по Белгородской области Владимир Сурменков напомнил и об уголовной ответственности за серьёзные нарушения.
В соответствии со статьёй 165 УК РФ за причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путём обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершённого в крупном размере, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В случае, если такое преступление совершается группой лиц по предварительному сговору, либо организованной группой, наказание будет ещё более суровым – до пяти лет лишения свободы.Владимир Сурменков
Попытка обмануть поставщика электроэнергии может обернуться не только финансовыми потерями. Наброс проводов, врезка в сеть грозят ударами током, короткими замыканиями – возникает угроза не только здоровью, но и жизни людей.
Сообщить о факте хищения можно по телефону круглосуточной прямой линии ПАО «МРСК Центра» 8-800-50-50-115 (короткий номер 13-50) или на электронную почту [email protected].