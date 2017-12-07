Больше 100 000 рублей заплатят рыбхоз и физлицо в Белгородском районе за «волшебные» электросчётчики

Неутешительная статистика нашла подтверждение по ходу рейда. В селе Стрелецкое энергетики проверили сразу несколько домовладений. Владелец одного счётчика подготовился – снимал процесс проверки на телефон. Переживать ему было не о чем: нарушений в работе его прибора учёта не нашли. А вот хозяин строящегося дома в Стрелецком-23 проверку энергетиков в сообществе с журналистами воспринял очень спокойно. В его счётчике нашли постороннюю плату. Это значит, счётчик вскрывался, модифицировался и затем использовался хозяином дома для сокращения платежей за использованный энергоресурс. Теперь ему придётся заплатить за потреблённое в последние три месяца электричество по нормативу, умноженному на коэффициент 10. Сумма составит более 100 тысяч рублей.