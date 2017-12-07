Белгородская область заняла 57-е место в рейтинге регионов по зарплатам

При этом Белгородская область стала неоспоримым лидером по минимальному значению коэффициента Джини – 0,27. Это говорит о высокой степени равенства зарплат в регионе при росте экономики. Специалисты подчёркивают, что такой коэффициент характерен для многих развитых стран Европы.