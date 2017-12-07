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Белгородская область заняла 57-е место в рейтинге регионов по зарплатам

7 декабря 2017, 10:45
В пятёрке лидеров оказались Ямало-Ненецкий АО, Чукотский АО, Москва, Ненецкий АО и Магаданская область.

Больше 100 тыс. рублей в месяц получают лишь 1,06% белгородцев. А вот работников с зарплатой меньше 10 тыс. рублей в регионе оказалось больше – 8,9%.

При этом Белгородская область стала неоспоримым лидером по минимальному значению коэффициента Джини – 0,27. Это говорит о высокой степени равенства зарплат в регионе при росте экономики. Специалисты подчёркивают, что такой коэффициент характерен для многих развитых стран Европы.

Что касается ближайших соседей, то Воронежская область заняла в рейтинге 49-е место, Курская область – 64-е место, Брянская — 77-е место. В пятёрке аутсайдеров оказались Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика, Псковская область и Чеченская Республика, сообщает РИА.

#Новости#Белгородская область#Рейтинг#Зарплата#Общество
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