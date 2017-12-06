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Шесть килограммов наркотиков изъяли во время акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

6 декабря 2017, 17:08
С 13 по 24 ноября жители Белгородской области 40 раз обратились на телефоны доверия.

После проверки полицейские выявили 38 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 18 — со сбытом запрещённых веществ. Также составили 129 административных протоколов, в основном по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Во время второго этапа акции сотрудники полиции изъяли 6 килограммов наркотиков, большая их часть (5,5 кг) — вещества каннабисной группы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

#Новости#Наркотики#Голосование по Конституции#Общество
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