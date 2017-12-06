Шесть килограммов наркотиков изъяли во время акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

После проверки полицейские выявили 38 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 18 — со сбытом запрещённых веществ. Также составили 129 административных протоколов, в основном по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».