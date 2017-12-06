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На Стойленском ГОКе завершилась спартакиада среди руководителей предприятия

6 декабря 2017, 12:58
На крупнейшем предприятии региона, входящем в Группу НЛМК, завершилось товарищеское противостояние между командами «Генштаб» и «Комбаты», в состав которых вошли директора, начальники управлений и начальники структурных подразделений предприятия.

Как сообщает пресс-служба комбината, команда директоров и начальников управлений «Генштаб» в течение года лидировала в пяти из семи видов спорта и стала победителем спартакиады. Переходящий кубок капитану команды-победителя вручил генеральный директор Стойленского ГОКа Сергей Напольских.

Спартакиада руководителей СГОКа стартовала в феврале текущего года. Силу, быстроту, выносливость и ловкость «Генштаб» и «Комбаты» проявляли в пулевой стрельбе, лыжных гонках, плавании, туризме, волейболе, баскетболе. Заключительным этапом этого спортивного марафона стал мини-футбол.

Занятия физической культурой и спортом на СГОКе - элемент нашей корпоративной культуры. На комбинате мы создаём атмосферу, способную сплотить коллектив и ориентировать каждого стойленца на достижение высоких результатов. В этом году мы заметно расширили список спортивно-массовых состязаний и планируем привлечь к участию не менее 1000 работников предприятия. Руководители СГОКа не остаются в стороне и личным примером демонстрируют приверженность к физической активности. Роман Великанскийдиректор по кадрам и социальным вопросам Стойленского ГОКа

#Новости#Стойленский ГОК#Мини-футбол#Спорт
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