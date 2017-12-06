На Стойленском ГОКе завершилась спартакиада среди руководителей предприятия

Занятия физической культурой и спортом на СГОКе - элемент нашей корпоративной культуры. На комбинате мы создаём атмосферу, способную сплотить коллектив и ориентировать каждого стойленца на достижение высоких результатов. В этом году мы заметно расширили список спортивно-массовых состязаний и планируем привлечь к участию не менее 1000 работников предприятия. Руководители СГОКа не остаются в стороне и личным примером демонстрируют приверженность к физической активности. Роман Великанскийдиректор по кадрам и социальным вопросам Стойленского ГОКа