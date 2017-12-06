Из Москвы в Белгород на поезде за четыре с половиной часа, а в Казань – за три с половиной

В 2009 году морально и технически устаревший состав на линии Москва – Санкт-Петербург заменил новый поезд «Сапсан» производства компании Siemens, который также функционировал до 2015 года и на направлении Москва – Нижний Новгород. Между двумя столицами поезд перевозит пассажиров менее чем за четыре часа, а с 10 декабря этого года – за три с половиной часа. Также скоростной поезд «Аллегро» с конца 2010 года связал Санкт-Петербург и столицу Финляндии – Хельсинки, 407 километров он проходит за три с половиной часа.

