Из Москвы в Белгород на поезде за четыре с половиной часа, а в Казань – за три с половиной

В работе III Железнодорожного съезда приняли участие около 3000 железнодорожников со всех полигонов железных дорог России, а также представители органов власти, бизнеса, профсоюзных и ветеранских организаций. На съезде рассматривались важнейшие направления развития железнодорожного транспорта России до 2025 и 2050 годов. В его работе принял участие президент РФ Владимир Путин.
Чтобы успешно работать на внутреннем рынке и наращивать транзитный потенциал России, отечественным перевозчикам необходимо постоянно развиваться, повышать скорость, качество, удобство обслуживания пассажиров и перевозки грузов. Это означает модернизацию управления на железной дороге и отработку более эффективных методов движения составов, предложение новых, современных логистических услуг. Владимир Путин
Одним из стратегических направлений развития стальных магистралей России является создание сети скоростных и высокоскоростных железных дорог (ВСМ), притом как для пассажирских, так и для грузовых перевозок.
Нужно уже сегодня внедрять цифровые технологии, разрабатывать новые технологии работы на железных дорогах, развивать мультимодальные услуги, скоростное движение, новые сервисы для пассажиров, предлагать новые типы подвижного состава. Шаг за шагом мы должны переходить в будущее. Аркадий Дворкович заместитель председателя Правительства РФ, председатель совета директоров ОАО «РЖД»
Первая коммерческая линия ВСМ в мире с 17 станциями протяжённостью 515 км была открыта в Японии между Осакой и Токио («Синкансэ́н») в октябре 1964 года, к летней Олимпиаде. Сейчас высокоскоростные стальные магистрали наиболее широко представлены, помимо Японии, в Китае, Испании, Франции, Германии, Италии и США (линия Вашингтон–Филадельфия–Нью-Йорк–Бостон).
В настоящее время лидером по протяжённости линий ВСМ является Китай. Это 22 000 км, что составляет 65% от общей протяжённости ВСМ в мире, то есть это больше, чем в Европе и Японии вместе взятые. В сентябре этого года по линии Пекин–Шанхай запущены новые поезда «Фусин», которые преодолевают расстояние в 1300 км за 4 часа 28 минут.
На территории России первый скоростной поезд был запущен 1 марта 1984 года. Это был ЭР-200, разработка которого началась ещё в 1967 году. Он связал Москву и Ленинград и начал перевозить пассажиров за 4 часа 55 минут вместо 7-8 часов со скоростью, доходившей до 200 км/ч. С годами время в пути и вовсе снизилось до 4 часов 30 минут.
ЭР-200 сразу стал символом советских железных дорог: снимался в кино, появлялся на почтовых марках и конвертах и т.д. Достать билет на него простому советскому человеку было не просто. В вагонах можно было легально приобрести дефицит, а также услышать иностранную речь на разных языках. Поэтому сама поездка на скоростном поезде из Москвы в Ленинград становилась «элементом сладкой жизни».
В 2009 году морально и технически устаревший состав на линии Москва – Санкт-Петербург заменил новый поезд «Сапсан» производства компании Siemens, который также функционировал до 2015 года и на направлении Москва – Нижний Новгород. Между двумя столицами поезд перевозит пассажиров менее чем за четыре часа, а с 10 декабря этого года – за три с половиной часа. Также скоростной поезд «Аллегро» с конца 2010 года связал Санкт-Петербург и столицу Финляндии – Хельсинки, 407 километров он проходит за три с половиной часа.
Программа организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в России до 2030 года предусматривает реализацию 20 проектов, которые включают в себя более 50 скоростных маршрутов общей протяжённостью более семи тысяч километров. Главные перспективные проекты ВСМ в России – это линии Москва — Казань — Екатеринбург с подключением Уфы и Челябинска, Москва — Санкт-Петербург и Москва — Сочи.
Высокими темпами необходимо развивать скоростное и высокоскоростное движение. К 2025 году ежегодная аудитория скоростных поездов приблизится к 25 млн пассажиров. Олег Белозёров генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД»
Как отметил во время общения с журналистами первый вице-президент ОАО «РЖД» Александр Мишарин, в России сложились уникальные предпосылки для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения. Со дня запуска в 2009 году поездов «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом ими перевезено более 16 млн человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года услугой воспользовались на 40% пассажиров больше, и спрос на высокую скорость передвижения продолжает оставаться неудовлетворённым.
Ключевым проектом первого этапа реализации программы станет строительство ВСМ Москва — Нижний Новгород — Казань, которая в настоящее время находится в стадии проектирования. Этот участок – часть высокоскоростной грузопассажирской магистрали «Евразия», призванной соединить Пекин с Берлином через Москву. Протяжённость магистрали — 9,5 тыс. км. Начало строительства разных участков магистрали варьируется от 2018 года (Москва — Казань) до 2023 года (Красное — Москва, Челябинск — Золотая сопка). Окончание строительных работ намечено на 2026 год.
Не нужно считать фантастическим проект высокоскоростного железнодорожного транспортного коридора «Москва-Пекин». Это глобальный геополитический проект, сопоставимый с Суэцким каналом, Евротоннелем, Транссибом и другими созидательными инфраструктурными решениями, которые изменили логистику континентов, да и планеты в целом Максим Соколов министр транспорта РФ
Планы по ускорению железнодорожного транспорта в России затронут и направление Москва-Белгород. Во-первых, до 2020 года запланировано строительство первого участка ВСМ 3 (Центр — Юг) от Москвы до Тулы. Через пять лет она дойдёт до Воронежа, а далее – до Ростова-на-Дону и Сочи.
На участке Тула-Орёл-Белгород до 2020 года пройдёт модернизация существующей инфраструктуры, которая даст возможность организовать перевозку пассажиров между Москвой и Белгородом за 4 часа 35 минут.
В настоящее время областной центр со столицей соединяют три дневных поезда с ускоренным графиком движения. Самый быстрый проходит 700 км за 7 часов.
Помимо удобства пассажиров, создание сети скоростных и высокоскоростных магистралей обеспечит основу динамичного роста экономики. Такие проекты выступают катализатором развития отраслей промышленности, малого и среднего бизнеса, дальнейшего развития регионов.