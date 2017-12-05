За убийство с особой жестокостью и драку на ножах белгородец отсидит 17 лет

Инцидент произошёл в конце октября прошлого года. 38-летний житель Белгорода вместе с товарищем пили горячительное в центре Белгорода, затем они решили выяснить, кто из них обладает лучшими навыками ножевого боя. 38-летний мужчина вооружился ножом, схватил соперника за шею и несколько раз его ударил. Хозяин квартиры от ударов потерял сознание. После этого злоумышленник забрал его мобильный телефон и куртку и ушёл из квартиры.