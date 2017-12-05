За убийство с особой жестокостью и драку на ножах белгородец отсидит 17 лет

Инцидент произошёл в конце октября прошлого года. 38-летний житель Белгорода вместе с товарищем пили горячительное в центре Белгорода, затем они решили выяснить, кто из них обладает лучшими навыками ножевого боя. 38-летний мужчина вооружился ножом, схватил соперника за шею и несколько раз его ударил. Хозяин квартиры от ударов потерял сознание. После этого злоумышленник забрал его мобильный телефон и куртку и ушёл из квартиры.
Спустя год белгородец во время пьяной ссоры избил мужчину. Драка сопровождалась ударами ножом. Кроме того, он ему ожёг глаз. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После того как 38-летний белгородец понял, что его жертва мертва, он скрылся с места преступления.
На него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 158, ч. 2 ст. 105 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия, кража, убийство, совершённое с особой жестокостью».
Суд назначил ему 17 лет в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. Приговор в законную силу ещё не вступил.