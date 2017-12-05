В Старом Осколе определили, кто будет выбирать нового главу администрации

Согласно распоряжению главы региона, в состав комиссии войдут: заместитель руководителя администрации губернатора области – начальник контрольного управления губернатора области Елена Долманова, заместитель начальника департамента – начальник управления государственной службы и кадров департамента кадровой и внутренней политики области Нина Иванова и председатель комитета Белгородской областной Думы по законодательству и местному самоуправлению Фёдор Сулим.