В Старом Осколе определили, кто будет выбирать нового главу администрации

Комиссия состоит из шести человек. Половину назначает Совет депутатов, другую половину – губернатор.
Согласно распоряжению главы региона, в состав комиссии войдут: заместитель руководителя администрации губернатора области – начальник контрольного управления губернатора области Елена Долманова, заместитель начальника департамента – начальник управления государственной службы и кадров департамента кадровой и внутренней политики области Нина Иванова и председатель комитета Белгородской областной Думы по законодательству и местному самоуправлению Фёдор Сулим.
Старооскольский состав комиссии выбрали голосованием. В итоге в состав конкурсной комиссии вошли: депутат от избирательного объединения Старооскольского местного отделения белгородского регионального отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» Иван Гриднев, заместитель председателя Общественной палаты, почётный гражданин Старооскольского городского округа Иван Гусаров, депутат от избирательного объединения Старооскольского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Ирина Дружинина, сообщает администрация Старооскольского городского округа.
Фото администрации Старооскольского ГО