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На Стойленском ГОКе завершился предпоследний вид корпоративной спартакиады

5 декабря 2017, 12:42
На крупнейшем предприятии региона, входящем в Группу НЛМК, состоялся предпоследний вид состязаний в рамках ХV корпоративной спартакиады – турнир по бадминтону.

Как сообщает пресс-служба предприятия, в нём приняли участие восемь команд из различных цехов и подразделений комбината. Каждая команда состояла из двух человек – мужчины и женщины.


Соревнования провели по круговой системе – командам предстояло сыграть по одному поединку со всеми соперниками. Таким образом был исключён эффект слепого жребия, и для общей победы требовалось победить максимальное количество противников.

В результате основным фаворитом состязаний, как и в прошлом году, стала команда исполнительной дирекции в составе Сергея Иванова и Наталии Свириденко. На второй ступени почётного пьедестала – представители цеха сетей и подстанций Максим Шевляков и Елена Каргова. Третье место заняли Алексей Васильев и Кристина Болатова из ремонтного комплекса.


Уже в этом месяце итог спортивному сезону предприятия подведут соревнования по армрестлингу. Завершится корпоративная спартакиада торжественным мероприятием, на котором отметят лучших спортсменов текущего года.

Корпоративная спартакиада Стойленского ГОКа стартовалав январе 2017 года. Всего в соревнованиях по 15 видам спорта приняли участиеболее 500 работников комбината.

#Новости#Стойленский ГОК#Бадминтон#Спорт
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