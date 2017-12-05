На Стойленском ГОКе завершился предпоследний вид корпоративной спартакиады

В результате основным фаворитом состязаний, как и в прошлом году, стала команда исполнительной дирекции в составе Сергея Иванова и Наталии Свириденко. На второй ступени почётного пьедестала – представители цеха сетей и подстанций Максим Шевляков и Елена Каргова. Третье место заняли Алексей Васильев и Кристина Болатова из ремонтного комплекса.

