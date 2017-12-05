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Каждый житель Белгорода может стать «Тайным Дедом Морозом»

5 декабря 2017, 15:21
Незнакомые жители Белгорода обменяются новогодними подарками и поздравят детей, которых воспитывают опекуны и попечители.

Организаторы планируют посетить 200 таких семей и подарить им ёлки, сладкие подарки и мандарины, и белгородцы могут им в этом помочь.

Кроме того, незнакомые горожане традиционно обменяются новогодними презентами 24 декабря с 12:00 до 17:00 в парке Победы. Для участия в акции нужно отметиться в группе мероприятия.

Анонимный обмен подарками в этом году организовывает Ассоциация молодёжи Белгорода. «Тайного Деда Мороза» также поддерживают комитет по управлению Западным округом Белгорода, городское управление потребительского рынка и проект «Белгород сегодня».

Напомним, в Белгороде акцию проводят с 2015 года. Тогда незнакомые горожане впервые обменялись подарками в парке Победы.

#Новости#Тайный дед мороз#Общество
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