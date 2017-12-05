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БГТУ им. В.Г. Шухова приглашает на день открытых дверей

5 декабря 2017, 13:20
Абитуриентов и их родителей ждут 10 декабря в 10:00 в студенческом дворце культуры опорного университета Белгородской области на Костюкова, 46.

Молодым белгородцам расскажут о достижениях вуза и правилах приёма, ответят на вопросы будущих студентов (их также можно задать на сайте образовательного учреждения). Пришедшие встретятся с директорами институтов, им проведут экскурсию по университету, покажут лаборатории. Для гостей будут работать интерактивные площадки и студенческие объединения, подготовят концерт.

С этого года приёмные кампании вуза будут проходить по новой программе. Благодаря ей «технолог» должен привлечь самых способных молодых людей, которые готовы учиться по выбранному направлению. В этом году на одно бюджетное место претендовали пять человек. Для поступления нужно было набрать не менее 151 балла.

По словам ректора БГТУ Сергея Глаголева, в следующем учебном году здесь откроют военную кафедру. С 2018 года наберут 108 студентов, скоро начнут готовить технику и оборудование, набирать преподавателей, сообщает пресс-служба вуза.


#Новости#Бгту шухова#Технолог#Город
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