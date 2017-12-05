БГТУ им. В.Г. Шухова приглашает на день открытых дверей

С этого года приёмные кампании вуза будут проходить по новой программе. Благодаря ей «технолог» должен привлечь самых способных молодых людей, которые готовы учиться по выбранному направлению. В этом году на одно бюджетное место претендовали пять человек. Для поступления нужно было набрать не менее 151 балла.