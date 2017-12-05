БГТУ им. В.Г. Шухова приглашает на день открытых дверей

Молодым белгородцам расскажут о достижениях вуза и правилах приёма, ответят на вопросы будущих студентов (их также можно задать на сайте образовательного учреждения). Пришедшие встретятся с директорами институтов, им проведут экскурсию по университету, покажут лаборатории. Для гостей будут работать интерактивные площадки и студенческие объединения, подготовят концерт.
С этого года приёмные кампании вуза будут проходить по новой программе. Благодаря ей «технолог» должен привлечь самых способных молодых людей, которые готовы учиться по выбранному направлению. В этом году на одно бюджетное место претендовали пять человек. Для поступления нужно было набрать не менее 151 балла.
По словам ректора БГТУ Сергея Глаголева, в следующем учебном году здесь откроют военную кафедру. С 2018 года наберут 108 студентов, скоро начнут готовить технику и оборудование, набирать преподавателей, сообщает пресс-служба вуза.