Военное коммунальное хозяйство как источник долгов и проблем

Реформа в коммунальной сфере военного ведомства, начатая весной нынешнего года, не приносит ожидаемых результатов. Просроченная задолженность перед поставщиками ресурсов никуда не делась. По состоянию на 1 ноября только в Белгородской области Минобороны не выплатило более 27 млнрублей за потреблённый газ.
Как заявляли в апреле этого года в оборонном ведомстве, именно накопленные огромные долги были причиной старта реформированиякоммунальной сферы. Было принято решение отказаться от услуг нескольких подрядных организаций и создать своё собственное предприятие. Однако кардинальным образом ситуация не изменилась – застарелые долги так и остались. Объясняется это тем, что, по заявлению Минобороны, новое ФГБУ «ЦЖКУ» не является правопреемником прежних компаний. Поэтому возвращение многомиллионного долга, в частности белгородским ресурсоснабжающим компаниям, остаётся под вопросом.
Аналогичным образом складывается ситуация и в Сибирском федеральном округе. Там Минобороны задолжало поставщикам ещё более серьёзную сумму – 262 млнрублей. Уже успело накопить долги и созданное в апреле ФГБУ «ЦЖКУ».
Другой не менее острой проблемой стал ведомственный жилой фонд, нуждающийся в ремонте и обслуживании. Примечательно, что решение этой проблемы найдено – передача домов в собственность муниципалитетам, однако и здесь военные не проявляют расторопность. Пока ведомство лишь сменило управляющую компанию – с ООО «ГУЖФ» на всё то же «ЦЖКУ». Однако время для перехода выбрано крайне неудачное – 1 ноября, отопительный сезон уже в разгаре, а бюрократических проволочек при смене УК избежать не удаётся. Наглядный пример того – ситуация, сложившаяся в Ленобласти, где сразу в двух населённых пунктах семьи, проживающие в домах Минобороны, получили огромные счета за коммунальные услуги – от 17 до 50 тысяч рублей, потому что подведомственные Минобороны структуры не смогли вовремя уладить все формальности.
Задержка с передачей бывших военных городков в муниципальное управление не даёт городским властям помогать жителям тех населённых пунктов, где Минобороны не справляется с обслуживанием своих объектов. Примером может служить посёлок Покровский Городок Часцовского сельского поселения Одинцовскогорайона Московской области. Там Минобороны не торопится с передачей земли, на которой стоят дома. По этой причине жители вынуждены замерзать в холодных квартирах, поскольку старой котельной военного ведомства не хватает мощностей, а муниципалитет не имеет права подвести к дому свою теплотрассу.