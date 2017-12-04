Военное коммунальное хозяйство как источник долгов и проблем

Другой не менее острой проблемой стал ведомственный жилой фонд, нуждающийся в ремонте и обслуживании. Примечательно, что решение этой проблемы найдено – передача домов в собственность муниципалитетам, однако и здесь военные не проявляют расторопность. Пока ведомство лишь сменило управляющую компанию – с ООО «ГУЖФ» на всё то же «ЦЖКУ». Однако время для перехода выбрано крайне неудачное – 1 ноября, отопительный сезон уже в разгаре, а бюрократических проволочек при смене УК избежать не удаётся. Наглядный пример того – ситуация, сложившаяся в Ленобласти, где сразу в двух населённых пунктах семьи, проживающие в домах Минобороны, получили огромные счета за коммунальные услуги – от 17 до 50 тысяч рублей, потому что подведомственные Минобороны структуры не смогли вовремя уладить все формальности.

