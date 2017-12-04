Сергей Беднов: «Экспоцентр» 40 лет работает во благо развития бизнеса

«Экспоцентр» ведёт свою историю с середины 50-х годов XX века, когда под патронажем Всесоюзной торговой палаты (позже ставшей Торгово-промышленной палатой СССР) появился Отдел выставок. Позже он был переименован в Управление международных и иностранных выставок в СССР. Эта структура стала предшественником «Экспоцентра». В 1959 году в парке «Сокольники» была организована выставка американских товаров. Это событие стало одним из первых опытов экономического сотрудничества между Советским Союзом и США. Мероприятие посетили генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв и вице-президент США Ричард Никсон.