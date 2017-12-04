Сергей Беднов: «Экспоцентр» 40 лет работает во благо развития бизнеса

Журналисты «Новых Известий» побеседовали с гендиректором центра Сергеем Бедновым, который рассказал об истории создания «Экспоцентра». Помимо этого, он осветил тенденции развития современного выставочного рынка в России.
«Экспоцентр» ведёт свою историю с середины 50-х годов XX века, когда под патронажем Всесоюзной торговой палаты (позже ставшей Торгово-промышленной палатой СССР) появился Отдел выставок. Позже он был переименован в Управление международных и иностранных выставок в СССР. Эта структура стала предшественником «Экспоцентра». В 1959 году в парке «Сокольники» была организована выставка американских товаров. Это событие стало одним из первых опытов экономического сотрудничества между Советским Союзом и США. Мероприятие посетили генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв и вице-президент США Ричард Никсон.
В настоящее время «Экспоцентр» сместил акцент с общедоступных выставок на мероприятия формата «B2B» – бизнес для бизнеса. По словам Беднова, центр взаимодействует с крупными предприятиями и отбирает для выставок высококачественные товары. Благодаря сложной, но хорошо налаженной системе центр готов предоставить клиентам весь комплекс услуг – таможенное оформление грузов, рекламу, оформление зала и так далее. Из этих небольших, но важных деталей складывается успех выставки.
«Экспоцентр» выступает не только в качестве площадки и зала с функцией выставочного оператора. Большинство мероприятий, которые организует центр, – чужие выставки, однако проводятся и собственные. Доля последних в общем количестве достигает 40%, что и приносит доход «Экспоцентру».
Благодаря услугам аудита потребитель выставочных услуг заранее знает, какой результат его ждёт. Более 50% выставок «Экспоцентра» занимают в ЭКСПО-рейтинге одни из первых мест.
Сегодня оборот российского выставочного рынка составляет около 800 миллионов долларов. При этом большинство выставок проходят в самых крупных городах – Москве и Санкт-Петербурге. Однако людям, живущим, к примеру, на Дальнем Востоке, трудно попасть на эти мероприятия из-за расстояния. По мнению Беднова, выставочный рынок должен развиваться в регионах.
Так как немногие субъекты РФ имеют свои выставочные комплексы, это задерживает развитие российского выставочного рынка. «Экспоцентр» старается способствовать тому, чтобы в каждом региональном центре были собственные выставочные площадки. В центре публикуются брошюры с полезными советами, где освещаются вопросы по финансовой организации и строительству.