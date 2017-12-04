Николай Власенко: В России – «передозировка» правового регулирования

Я просмотрел десяток законопроектов, которые поступали в Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, где я работаю. Для примера я выбрал закон «О правовом регулировании деятельности социальных сетей и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В настоящее время в Российской Федерации действует известный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Он принят в 2006 году. Законопроект о социальных сетях подготовлен депутатами и поступил в правительство, был рассмотрен и в том числе отправлен на экспертизу в институт. Что интересно, он не вносит каких-либо изменений в действующий закон 2006 года. Никаких упоминаний об этом нет. Смотрим предмет регулирования. Сказано: предмет регулирования – это сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В действующем законе сказано: сайт в сети «Интернет». Легко понять, что в принципе речь идёт об одном и том же.