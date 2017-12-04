Микрозаём без макропроблем

Получить банковский кредит – занятие нескорое. Взять микрозаём можно быстрее, и шансов получить деньги больше. Только проценты придётся заплатить выше, чем банку. Даже 1% в день – это 365% годовых.
Требуется небольшая сумма и срочно, уверены, что отдать сможете через пару дней – микрофинансовая организация (МФО) поможет. В так называемых МФО предпринимательского финансирования ставки для малого бизнеса ниже, чем в банках, потому что такие организации участвуют в государственных и муниципальных программах поддержки малого и среднего предпринимательства. Отдельный реестр таких МФО можно найти на сайте Банка России.
Для микрофинансовых организаций сейчас действует немало жёстких ограничений и правил. Рассказал о них изданию TagilCity директор Департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков.
Это и предельные значения полной стоимости займа, и ограничение процентов трёхкратной суммой долга, и запрет на выдачу одному клиенту более 10 краткосрочных займов в год, а также запрет продлевать такие займы более семи раз, и многие другие правила и нормы. Но ни один норматив или закон не спасает человека от него самого, поэтому очень важно, во-первых, чётко осознавать, какой заём на какой срок и под какой процент вы берёте, во-вторых, рассчитывать свои возможности по возврату этого займа, а самое главное – решить для себя: так ли уж вам необходимы эти деньги? Илья Кочетков
Первое, что нужно проверить, состоит ли выбранная вами МФО в реестре Центробанка. Тогда вы не окажетесь жертвой «чёрных» кредиторов, не соблюдающих правил, и Центробанк сможет защитить ваши права. На сайте Банка России можно проверить, входит ли МФО в список саморегулируемых компаний (СРО).
Основные причины, по которым берут микрозаймы: деньги нужны срочно, а занять не у кого; нет времени ожидать одобрения кредита или банк в кредите отказал; нет официального заработка, чтобы предоставить справку для получения кредита.
Чтобы получить микрозаём, достаточно паспорта. Заём предоставляют и лицам, имеющим долги по кредитам. Важный момент – не обязательно указывать, на какие цели вам понадобились деньги.
При выдаче денег попросите у сотрудников единую табличную форму договора – это обязанность организации. В правом верхнем углу первой страницы договора должна указываться полная стоимость займа с процентами. При этом полная стоимость не может превышать среднерыночное значение больше, чем на треть (это тоже можно проверить на сайте Банка России). Все данные в договоре должны соответствовать данным в реестре: ОГРН, ИНН, полное и сокращённое наименование, адрес местонахождения. Лучше сравнить условия в нескольких МФО.
Несколько простых рекомендаций помогут избежать переплат и других проблем с микрозаймами:
если кредитов у вас несколько, лучше спланировать платежи по ним в разные периоды месяца – например, после аванса и после зарплаты;
не влезайте в долги, если не уверены, что сможете погасить заём вовремя;
лучше, чтобы долговая нагрузка по всем кредитам не превышала 30-40 % ежемесячного дохода;
сохраняйте все документы об оплате – чек, квитанцию или приходно-кассовый ордер. А когда погасите заём полностью, попросите у кредитора об этом справку.
Взял заём отпраздновать день рождения. Выплатил, правда, не вовремя. Начали насчитывать штрафы, пени. Ещё и бумажки не сохранил. Пришлось туго, юридическое образование помогло выйти из ситуации без больших потерь. Евгений житель Белгорода, выигравший суд у МФО
Сумма возврата займа растёт с каждым днём. Но если вы взяли микрозаём в 2017 году, общая задолженность не может превышать сумму займа более чем в три раза. То есть, если вы одолжили у МФО 10 000 рублей, максимум вы отдадите 40 000, после этой суммы начисление процентов прекратится. Плюс к этому организация может назначить штраф за уклонение от платежей в размере 20 %.
Скрываться от организации не стоит – долг вам не простят. Лучше обратиться в МФО первым и попробовать договориться по процентам или продлению срока займа. При этом имеющиеся финансовые трудности нужно подтвердить документально.
Угрозы со стороны МФО или коллекторов незаконны – вы можете обратиться в правоохранительные органы. Жалобы о нарушении закона о коллекторской деятельности можно направлять в службу судебных приставов и в Банк России, через интернет-приёмную на сайте cbr.ru.
В Федеральной службе судебных приставов по Белгородской области посоветовали сообщить о нарушениях в НАУМИР – Национальную ассоциацию участников микрофинансового рынка – саморегулируемую организацию, объединяющую МФО, Банк России и органы Роспотребнадзора.
С 1 октября 2017 года государство ограничило количество микрозаймов, которые россиянин может получить в одной МФО, до десяти в год (на срок до 30 дней). С 2018 года микрокредиторы будут обязаны записывать и хранить минимум полгода все переговоры с клиентом по телефонам, СМС и переписку в интернете. С 1 января 2019 года требования ещё больше ужесточатся.
Было дело, что не мог вовремя выплатить заём. Начали звонить на работу и кричать в телефон бухгалтеру, почему он не платит работникам зарплату. В соцсетях присылали картинки с людьми, держащими биты в руках. До рукоприкладства, к счастью, не дошло. Максим житель Белгорода
Все МФО входят в саморегулируемые организации (СРО). Банк России контролирует исполнение функций СРО, а надзор за крупными микрофинансовыми компаниями (МФК, их на рынке сейчас всего 57) осуществляет непосредственно.
После введения жёстких ограничений по росту процентов часть компаний ушли с рынка, другие были выведены из реестра за нарушения и отсутствие отчётности.