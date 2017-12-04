Микрозаём без макропроблем

Это и предельные значения полной стоимости займа, и ограничение процентов трёхкратной суммой долга, и запрет на выдачу одному клиенту более 10 краткосрочных займов в год, а также запрет продлевать такие займы более семи раз, и многие другие правила и нормы. Но ни один норматив или закон не спасает человека от него самого, поэтому очень важно, во-первых, чётко осознавать, какой заём на какой срок и под какой процент вы берёте, во-вторых, рассчитывать свои возможности по возврату этого займа, а самое главное – решить для себя: так ли уж вам необходимы эти деньги? Илья Кочетков