Металлоинвест провёл II Корпоративный форум молодёжных инициатив

Мы благодарны Металлоинвесту за выбор нашей площадки для проведения такого значимого, как для компании, так и для университета, конкурса. Это замечательный мастер-класс для наших студентов, которые, возможно, будут продолжать свою трудовую деятельность на предприятиях Металлоинвеста. Им очень важно знать, что учиться нужно всю жизнь, и это сегодня доказали активные молодые люди, которые не останавливаются на пути самосовершенствования и хотят менять мир к лучшему. Алевтина Черникова ректор НИТУ «МИСиС»