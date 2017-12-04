Металлоинвест провёл II Корпоративный форум молодёжных инициатив

КФМИ позволяет проявить себя наиболее инициативным работникам компании, даёт им дополнительные возможности для профессионального роста и самореализации. Реализованные проекты финалистов КФМИ приносят компании экономический эффект в результате сокращения сроков реализации бизнес-процессов, повышения эффективности использования ресурсов, улучшения качества выпускаемой продукции.
Сотрудники Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК и «Уральской Стали» подготовили более 100 проектов, 32 из которых вышли в финал КФМИ. Проекты были сгруппированы по трём направлениям: «автоматизация бизнес-процессов», «организационная эффективность и повышение производительности труда», «развитие кадровой и социальной политики». В финале авторы проектов защищали их перед экспертным советом, состоящим из высококвалифицированных специалистов Металлоинвеста.
По каждому из направлений было выбрано три проекта-призёра. Абсолютным победителем в горнорудном сегменте стал горный мастер Лебединского ГОКа Николай Чуев. Он предложил повысить качество взрывных работ в карьере при помощи использования специального устройства для подачи рукава в скважину.
В металлургическом сегменте лидером стал инженер-программист управления автоматизации ОЭМК Андрей Фомин. Он предложил новый алгоритм для системы автоуправления печи нагрева №1 СПЦ №1, позволяющий повысить эффективность регулировки температуры, снизить расход газа и износ оборудования, а также повысить КПД печи.
Кроме того, экспертная комиссия выделила лучшие проекты в номинациях «Самый эффективный», «Самый результативный», «Самый перспективный», «Самый актуальный» и «Самый инновационный».
Металлоинвест реализует масштабную программу трансформации бизнеса, внедряет новые технологии производства и лучшие практики управления. Залог успеха этих преобразований – активное участие и вовлечённость работников всех уровней. Компания открыта для инициатив молодых специалистов, и ожидает, что молодёжь будет основным драйвером изменений. Андрей Угаров Первый заместитель генерального директора – директор по производству УК «Металлоинвест»
Двухдневный финал КФМИ прошёл на базе НИТУ «МИСиС» – стратегического партнёра Металлоинвеста.
Мы благодарны Металлоинвесту за выбор нашей площадки для проведения такого значимого, как для компании, так и для университета, конкурса. Это замечательный мастер-класс для наших студентов, которые, возможно, будут продолжать свою трудовую деятельность на предприятиях Металлоинвеста. Им очень важно знать, что учиться нужно всю жизнь, и это сегодня доказали активные молодые люди, которые не останавливаются на пути самосовершенствования и хотят менять мир к лучшему. Алевтина Черникова ректор НИТУ «МИСиС»
Проводившийся ранее на базе Лебединского ГОКа, Форум вырос в мероприятие общекорпоративного масштаба, и уже второй год охватывает все основные предприятия Металлоинвеста. Новые идеи, свежий взгляд участников КФМИ дают стимул к движению вперёд для всей компании. КФМИ позволяет вовлекать широкий круг молодых специалистов в формирование будущего Металлоинвеста. Юлия Мазанова директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»
Металлоинвест реализуеткомплексную программу трансформации бизнеса Industry 4.0, направленную нацифровизацию и автоматизацию производства, централизацию операций и снижениеиздержек. Кардинальная перестройка бизнес-процессов требует инициативногоучастия всех сотрудников. КФМИ и другие проекты компании, такие как Фабрикаидей, научно-техническая конференция и конкурс в области энергоэффективностипризваны максимально задействовать творческий потенциал работников и вовлечь ихв процесс трансформации бизнеса.