1118 детей с ограниченными возможностями живут в Белгороде

В 2017 году для маломобильных групп населения в Белгороде реализовали проект «Формирование комфортной городской среды». Отремонтировано 25 дворов с учётом потребностей людей с ограниченными возможностями.
Ольга Медведева, замглавы администрации города по внутренней и кадровой политике, рассказала, что в белгородских школах открываются инклюзивные классы, в которых дети с ограниченными возможностями могут заниматься со всеми. Также она отметила достижения белгородских паралимпийцев Андрея Кожемякина и Татьяны Рябченко, чемпионки сурдлимпийских игр Дарьи Булавиной.
В Белгороде действует 10 общественных организаций инвалидов: 7 местных и 3 региональных. Они объединяют около 15 тыс. жителей города.
Всего в Белгороде проживает около 53 тыс. людей с ограниченными возможностями здоровья, 1118 из них – дети, сообщает городская администрация.
С 1 декабря в городе началась декада инвалидов, в рамках которой для людей с ограниченными возможностями будут проводить специальные мероприятия.
Фото пресс-службы городской администрации