1118 детей с ограниченными возможностями живут в Белгороде

Ольга Медведева, замглавы администрации города по внутренней и кадровой политике, рассказала, что в белгородских школах открываются инклюзивные классы, в которых дети с ограниченными возможностями могут заниматься со всеми. Также она отметила достижения белгородских паралимпийцев Андрея Кожемякина и Татьяны Рябченко, чемпионки сурдлимпийских игр Дарьи Булавиной.