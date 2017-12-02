Андрей Морозов возглавил Белгородский почтамт (обновлено)

Андрей Морозов сменил на посту Татьяну Зозулеву, которая пришла в Почту России 32 года назад.
Напомним, свою трудовую деятельность Андрей Морозов начинал в журналистике корреспондентом ГТРК «Белгород», затем курировал информационную политику, международные и общественные отношения в администрации Белгорода, после чего возглавил Комитет по управлению Западным округом администрации областного центра.
В новую должность руководителя Белгородского почтамта Андрей Морозов вступил 1 декабря. До этого он был директором выставочно-конгрессного комплекса «Белэкспоцентр».
В 1997 году Андрей Морозов окончил исторический факультет Белгородского государственного университета, позже получил образование в сфере государственного и муниципального управления.
По данным УФПС Белгородской области, Белгородский почтамт объединяет 69 отделений почтовой связи, в которых работает более 700 сотрудников. Он обслуживает 441,5 тыс. человек.