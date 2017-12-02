Андрей Морозов возглавил Белгородский почтамт (обновлено)

Напомним, свою трудовую деятельность Андрей Морозов начинал в журналистике корреспондентом ГТРК «Белгород», затем курировал информационную политику, международные и общественные отношения в администрации Белгорода, после чего возглавил Комитет по управлению Западным округом администрации областного центра.