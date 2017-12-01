Родственники участника Курской битвы приехали в Белгород за его останками

Останки обнаружили в июле 2017 года во время проведения поисковой разведки клуба «Огненная Дуга» в селе Ерик Белгородского района. Рядом с ними нашли и медаль «За отвагу».