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Родственники участника Курской битвы приехали в Белгород за его останками

1 декабря 2017, 18:24
Останки обнаружили в июле 2017 года во время проведения поисковой разведки клуба «Огненная Дуга» в селе Ерик Белгородского района. Рядом с ними нашли и медаль «За отвагу».

В историко-художественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» состоялось мероприятие «Пусть нет фамилии у нашего бойца – есть звание советского солдата!». Его приурочили к памятной дате: 3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата.

В рамках мероприятия прошла церемония передачи останков участника Курской битвы Симонова Василия Игнатьевича родственникам погибшего.

Поисковики МПО «Костёр» нашли родственников солдата. Сейчас они проживают в Тульской области. В сопровождении поисковиков семья прибыла на церемонию, сообщает пресс-служба диорамы.

Симонов Василий Игнатьевич (1923 г.) – младший сержант РККА, 375 стрелковая дивизия. Уроженец Орловской области. С 6 июля 1943 года считался пропавшим без вести.

Фото Николая Русанова

#Новости#Останки#Огненная дуга#Город
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