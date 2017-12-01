Родственники участника Курской битвы приехали в Белгород за его останками

В историко-художественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» состоялось мероприятие «Пусть нет фамилии у нашего бойца – есть звание советского солдата!». Его приурочили к памятной дате: 3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата.
В рамках мероприятия прошла церемония передачи останков участника Курской битвы Симонова Василия Игнатьевича родственникам погибшего.
Поисковики МПО «Костёр» нашли родственников солдата. Сейчас они проживают в Тульской области. В сопровождении поисковиков семья прибыла на церемонию, сообщает пресс-служба диорамы.
Симонов Василий Игнатьевич (1923 г.) – младший сержант РККА, 375 стрелковая дивизия. Уроженец Орловской области. С 6 июля 1943 года считался пропавшим без вести.
Фото Николая Русанова