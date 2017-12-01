Марина Дегтярёва представила Россию в Международном комитете танцевального шоу

В этом году Марина Дегтярёва вошла в состав Комитета по танцевальному шоу России и была делегирована от страны на официальную встречу Комитета международной танцевальной организации (IDO), которая состоялась в рамках XXI Чемпионата мира в г. Риза, Германия. Одним из приоритетных вопросов, обсуждаемых представителями более 30 стран, стало объединение наций, сплочение танцовщиков всего мира и развитие хореографии, а не только борьба за золото Чемпионата. В этом году с 20 по 25 ноября в Германии на крупном событии приняло участие 2200 человек из 32 стран и пяти континентов.