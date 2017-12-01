Марина Дегтярёва представила Россию в Международном комитете танцевального шоу

На сегодняшний день «МАРИДАНС», ведущий коллектив России под руководством Марины Дегтярёвой, является восьмикратным Чемпионом мира в детских, юниорских и взрослых номинациях,.
В этом году Марина Дегтярёва вошла в состав Комитета по танцевальному шоу России и была делегирована от страны на официальную встречу Комитета международной танцевальной организации (IDO), которая состоялась в рамках XXI Чемпионата мира в г. Риза, Германия. Одним из приоритетных вопросов, обсуждаемых представителями более 30 стран, стало объединение наций, сплочение танцовщиков всего мира и развитие хореографии, а не только борьба за золото Чемпионата. В этом году с 20 по 25 ноября в Германии на крупном событии приняло участие 2200 человек из 32 стран и пяти континентов.
После триумфального Чемпионата мира в 2016 году, принесшего четыре золотых награды, одно серебро и две бронзы, в этом году коллектив «МАРИДАНС» в Германии представляли всего семеро юниоров, все выступления которых дошли до финалов и принесли России три серебра и одну бронзу. Среди юношей бронзовым победителем на Чемпионате мира стал Николай Старинцев, исполнив философский номер о мечтах ребёнка. Среди сильнейших солисток мира в детях белгородка Полина Солодовникова стала вице-чемпионкой, уступив лишь участнице из Южной Африки. Композиция «Море любви» в исполнении Алены Борисенко и Николая Старинцева также принесло серебро России.
Единственной представительницей России в финале солисток среди юниорок оказалась Арина Якименко – одна из лидеров соревнований и чемпионка мира 2016 года. И главное, серебряную коллекцию «МАРИДАНС» пополнил номер о судьбе, любви и противостоянии обстоятельствам «Переправа», который блистательно исполнили все семеро участников коллектива вместе. Продолжая традиции белгородской школы танцевального шоу, три золота и одну бронзу в этом году удалось завоевать и коллективу «Сказка» в составе более 40 человек.
Накануне Нового 2018 года «МАРИДАНС»продолжает удивлять, дарить своё искусство на творческих площадках города иобласти, в родном НИУ «БелГУ», а также за пределами региона. Увидетьхореографические постановки коллекции Чемпионата мира, насладиться выступлениямивоспитанников детей и взрослых Студии «МАРИДАНС», белгородцы могут 23 и 24декабря в МКЦ БелГУ на праздничных новогодних концертах «МАРИДАНС» «Новые танцыо главном».