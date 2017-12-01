Какими болезнями чаще всего страдают школьники, рассказали в Белгороде

Ещё одно «классическое» школьнообусловленное заболевание – это сколиоз. Перед поступлением в детсад он регистрируется у 0,9 ребёнка на 1000 обследованных. Перед поступлением в школу цифра вырастает до 4, в конце первого года обучения – до 14, к 15 годам – до 68, перед окончанием школы – до 84.