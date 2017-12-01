Какими болезнями чаще всего страдают школьники, рассказали в Белгороде

По его словам, в течение последних десятилетий медицинское обеспечение детей в образовательных организациях Белгородской области проводится на основе системы единого врача-педиатра. Отделения по медицинскому обеспечению детей созданы только в городских поликлиниках. Поэтому одним из первостепенных становится кадровый вопрос.
Проблема в том, что в области существует дефицит врачей-педиатров. На сегодняшний день 35 % педиатрических участков не укомплектованы. Работающие врачи-педиатры – их в области 263 – на 70 % пенсионного или предпенсионного возраста. Владимир Акиньшин заместитель главного врача детской областной клинической больницы Белгородской области
Общая заболеваемость детей до 14 лет в Белгородской области за последние три года (2014-2016) снизилась на 1,8 % по семи различным видам болезней. Это инфекционные заболевания, новообразования, болезни органов пищеварения, эндокринной системы, уха, костно-мышечной системы, органов кровообращения. В то же время специалисты наблюдают рост заболеваемости детей по пяти классам недугов: это болезни органов дыхания, глаз, мочеполовой системы, крови, несчастные случаи.
Заболеваемость школьников в подростковом возрасте за последние три года выросла на 1,9 %. При этом рост регистрируется по 11 различным профилям болезней. Среди них – новообразования, эндокринная система, органы дыхания, врождённые аномалии, заболевания крови, нервной системы, кровообращения. Снижается в подростковом возрасте заболеваемость по пяти классам.
Показательные данные были получены после проведения профилактических осмотров детей в 2016 году. У одного ребёнка дошкольного возраста в среднем было выявлено 1,5 заболевания. У детей средней школы цифра выросла до 3,6 заболевания на одного обследованного. В подростковом возрасте количество заболеваний на одного пациента упало до 2,5.
Нарушение осанки при поступлении в дошкольное образовательное учреждение фиксировалось в размере 5 случаев на 1000 детей. Перед поступлением в школу показатель увеличивался до 30 на 1000, в 15-летнем возрасте – до 98, перед окончанием школы – до 109.
Плоскостопие у детей от 7 до 9 лет отмечается в 12 % случаев, в возрасте 10-14 лет показатель увеличивается вдвое – 24 %, к 15-17 годам количество детей с этим заболеванием составляет уже 47 %.
Ещё одно «классическое» школьнообусловленное заболевание – это сколиоз. Перед поступлением в детсад он регистрируется у 0,9 ребёнка на 1000 обследованных. Перед поступлением в школу цифра вырастает до 4, в конце первого года обучения – до 14, к 15 годам – до 68, перед окончанием школы – до 84.
По данным профилактических осмотров 2016 года, 2 % школьников в Белгородской области страдают недостатком массы тела, 4 % – напротив, избытком веса.
С первой группой здоровья в Белгородской области в 2014 году было зарегистрировано 25 % детей, в 2016 году – 27,3 %. Вторая группа здоровья в 2014 году была диагностирована у 56,7 % детей, двумя годами позднее – у 56,2 %. С третьей группой здоровья в 2014 году в регионе наблюдалось 15,8 % детей, в 2016 – 14,6 %.