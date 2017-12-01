Хоккеисты из Белгорода приняли участие во флешмобе «Мы хотим на Олимпиаду»

Помимо белгородцев, во флешмобе уже поучаствовали хоккеисты из Тамбова, Калининграда, Набережных Челнов, Чебоксар, Красноярска и других городов, сообщает РИА Новости.
Ранее школьник из Санкт-Петербурга запустил акцию #noRUSSIAnoGAMES, а Ассоциация студенческих спортивных клубов (АССК) призвала не смотреть трансляции Олимпиады, если России запретят выступать под своим флагом.
Вопрос об участии России в Олимпийских играх в корейском Пхенчхане будет решён 5 декабря на сессии Международного олимпийского комитета.