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Хоккеисты из Белгорода приняли участие во флешмобе «Мы хотим на Олимпиаду»

1 декабря 2017, 11:16
Ученики детско-юношеских спортшкол по всей России записали видео в поддержку российской сборной.

Помимо белгородцев, во флешмобе уже поучаствовали хоккеисты из Тамбова, Калининграда, Набережных Челнов, Чебоксар, Красноярска и других городов, сообщает РИА Новости.

Ранее школьник из Санкт-Петербурга запустил акцию #noRUSSIAnoGAMES, а Ассоциация студенческих спортивных клубов (АССК) призвала не смотреть трансляции Олимпиады, если России запретят выступать под своим флагом.

Вопрос об участии России в Олимпийских играх в корейском Пхенчхане будет решён 5 декабря на сессии Международного олимпийского комитета.

#Новости#Хоккей#Флешмоб#Спорт
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