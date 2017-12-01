Белгородцы подарят новогоднюю сказку детям

Вы можете подарить волшебный новогодний праздник ребёнку, для которого тепло и внимание взрослых так важны, и доказать, что чудеса в нашем мире случаются, а желания исполняются. Каждый участник акции получит в дар ёлочную игрушку, сделанную руками ребёнка. Вы также сможете вручить ваши подарки лично, приняв участие в Новогоднем утреннике для детей, который пройдёт в профсоюзе «Правда» 22 декабря по ул. Корочанская, 85а. Давайте вместе сделаем так, чтобы в этот Новый год каждый ребёнок поверил в чудо и стал немного счастливее!