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Штормовой ветер ожидается в Белгородской области в первый день зимы

30 ноября 2017, 17:39
Синоптики предупреждают о гололёде, тумане и сильном ветре до 23 м/с.

В первый день зимы будет облачно, ночью выпадут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром и днём временами будет идти дождь, в некоторых районах сильный, местами туман. Ночью и до обеда местами гололёд, на дорогах гололедица.

Ветер — юго-восточный 9–14 м/с, местами с порывами до 18–23 м/с. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днём — до 5 градусов тепла, сообщает ГУ МЧС со ссылкой на Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Автомобилистов просят не выезжать на дороги, если их транспорт не подготовлен к движению по снежному накату, а также не превышать скорость, осторожно вести машину и учитывать интенсивность движения, особенности транспортного средства и груза.

Кроме того, рекомендуют не оставлять машины возле больших деревьев, рекламных щитов и плохо закреплённых конструкций. А лучше всего при ухудшении погоды отказаться от поездки на автомобиле и воспользоваться общественным транспортом.

#Новости#Штормовое предупреждение#Голосование по Конституции#Общество
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