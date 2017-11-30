Штормовой ветер ожидается в Белгородской области в первый день зимы

В первый день зимы будет облачно, ночью выпадут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром и днём временами будет идти дождь, в некоторых районах сильный, местами туман. Ночью и до обеда местами гололёд, на дорогах гололедица.