Штормовой ветер ожидается в Белгородской области в первый день зимы

В первый день зимы будет облачно, ночью выпадут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром и днём временами будет идти дождь, в некоторых районах сильный, местами туман. Ночью и до обеда местами гололёд, на дорогах гололедица.
Ветер — юго-восточный 9–14 м/с, местами с порывами до 18–23 м/с. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днём — до 5 градусов тепла, сообщает ГУ МЧС со ссылкой на Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Автомобилистов просят не выезжать на дороги, если их транспорт не подготовлен к движению по снежному накату, а также не превышать скорость, осторожно вести машину и учитывать интенсивность движения, особенности транспортного средства и груза.
Кроме того, рекомендуют не оставлять машины возле больших деревьев, рекламных щитов и плохо закреплённых конструкций. А лучше всего при ухудшении погоды отказаться от поездки на автомобиле и воспользоваться общественным транспортом.