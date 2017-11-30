Сергей Катырин: Выставочная деятельность – это лакмусовая бумажка состояния экономики

На сегодняшний день существуют всего четыре основных игрока: московские «Экспоцентр» и «Крокус-Экспо», российская «дочка» британской компании «Ай-Ти-И» и петербургский «ЭкспоФорум». И это неудивительно, ведь две трети выставочных площадей сосредоточены именно в Москве, ещё 15% – в Санкт-Петербурге. На остальную часть страны приходится лишь пятая часть, при этом Дальний Восток практически не задействован в выставочном бизнесе.