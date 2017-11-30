Сергей Катырин: Выставочная деятельность – это лакмусовая бумажка состояния экономики

По оценкам экспертов, выставки сокращают цикл продаж на 10-20 %, а затраты на реализацию – почти на 40 %.
Выставочная деятельность – это лакмусовая бумажка состояния экономики. Мы по тому, как проходят выставки, судим, как развивается экономика. У нас в 2017 году значительно активизировалась деятельность наших российских компаний по всем направлениям, но особенно – наших сельхозпроизводителей. Сергей Катырин
президент Торгово-промышленной палаты
Однако сам отечественный рынок выставочных услуг сокращается уже третий год подряд.
На сегодняшний день существуют всего четыре основных игрока: московские «Экспоцентр» и «Крокус-Экспо», российская «дочка» британской компании «Ай-Ти-И» и петербургский «ЭкспоФорум». И это неудивительно, ведь две трети выставочных площадей сосредоточены именно в Москве, ещё 15% – в Санкт-Петербурге. На остальную часть страны приходится лишь пятая часть, при этом Дальний Восток практически не задействован в выставочном бизнесе.
Крупных современных выставочных площадок в стране мало. Их буквально можно пересчитать по пальцам: две площадки в Москве, по одной в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске и Екатеринбурге.
Причём у крупных выставочных площадок – разные модели ведения бизнеса. «Крокус-Экспо», например, сосредоточился не на проведении выставок, а на сдаче в аренду площадей. Только в прошлом году такая бизнес-модель принесла 4 млрд рублей выручки.
Ежегодно в России проводится свыше полутора тысяч выставок. Примечательно, что чаще остальных проводят выставки строительных материалов. При этом самые посещаемые – выставки товаров для дома. Самые «масштабные» по площади выставки проводят фермеры.
Привезти свою экспозицию на выставку – дело затратное. Необходимо учитывать не только аренду площадки, но и затраты на командировку и транспорт, проживание.
В России действуют региональные программы помощи участникам выставок. Как правило, благодаря этим программам компенсируется часть затрат на логистику или аренду площадей. В некоторых регионах компании-участники объединяются, и местные власти покрывают расходы на их участие в выставке.
Несмотря на дополнительные стимулы, выставочный бизнес в России развит слабо, хотя страна и входит в десятку по объёму выставочных площадей. Рынку необходимы серьёзные изменения, в том числе при участии государства, сообщает программа «Бизнес-вектор» на сайте ТПП.