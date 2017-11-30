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Сергей Катырин: Выставочная деятельность – это лакмусовая бумажка состояния экономики

30 ноября 2017, 14:58
Проблемы и перспективы выставочного бизнеса в России обсудили специалисты.


По оценкам экспертов, выставки сокращают цикл продаж на 10-20 %, а затраты на реализацию – почти на 40 %.

Выставочная деятельность – это лакмусовая бумажка состояния экономики. Мы по тому, как проходят выставки, судим, как развивается экономика. У нас в 2017 году значительно активизировалась деятельность наших российских компаний по всем направлениям, но особенно – наших сельхозпроизводителей. Сергей Катырин

президент Торгово-промышленной палаты

Однако сам отечественный рынок выставочных услуг сокращается уже третий год подряд.

На сегодняшний день существуют всего четыре основных игрока: московские «Экспоцентр» и «Крокус-Экспо», российская «дочка» британской компании «Ай-Ти-И» и петербургский «ЭкспоФорум». И это неудивительно, ведь две трети выставочных площадей сосредоточены именно в Москве, ещё 15% – в Санкт-Петербурге. На остальную часть страны приходится лишь пятая часть, при этом Дальний Восток практически не задействован в выставочном бизнесе.

Крупных современных выставочных площадок в стране мало. Их буквально можно пересчитать по пальцам: две площадки в Москве, по одной в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске и Екатеринбурге.

Причём у крупных выставочных площадок – разные модели ведения бизнеса. «Крокус-Экспо», например, сосредоточился не на проведении выставок, а на сдаче в аренду площадей. Только в прошлом году такая бизнес-модель принесла 4 млрд рублей выручки.

Ежегодно в России проводится свыше полутора тысяч выставок. Примечательно, что чаще остальных проводят выставки строительных материалов. При этом самые посещаемые – выставки товаров для дома. Самые «масштабные» по площади выставки проводят фермеры.

Привезти свою экспозицию на выставку – дело затратное. Необходимо учитывать не только аренду площадки, но и затраты на командировку и транспорт, проживание.

В России действуют региональные программы помощи участникам выставок. Как правило, благодаря этим программам компенсируется часть затрат на логистику или аренду площадей. В некоторых регионах компании-участники объединяются, и местные власти покрывают расходы на их участие в выставке.

Несмотря на дополнительные стимулы, выставочный бизнес в России развит слабо, хотя страна и входит в десятку по объёму выставочных площадей. Рынку необходимы серьёзные изменения, в том числе при участии государства, сообщает программа «Бизнес-вектор» на сайте ТПП.

#Новости#Торгово-промышленная палата#Экономика
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