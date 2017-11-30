Псевдотаксиста, угонявшего машины, задержали в Белгороде

Следствие считает, что 36-летний житель Белгорода звонил по объявлениям об аренде машин, размещённым в интернете, представлялся таксистом и брал иномарки якобы для работы. Далее он перегонял их в соседние области и продавал по низкой цене.
Пока выявили три эпизода преступной деятельности белгородца. Сейчас устанавливают, причастен ли он к другим подобным преступлениям в регионе.
Ранее судимого мужчину обвиняют в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ) по трём уголовным делам, которые объединят в одно производство. Белгородцу грозит до пяти лет колонии, сообщает пресс-служба областного УМВД.