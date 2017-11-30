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Псевдотаксиста, угонявшего машины, задержали в Белгороде

30 ноября 2017, 18:04
По данным следствия, мужчина договаривался об аренде автомобилей на сайте объявлений, после угонял их в другие регионы и продавал.

Следствие считает, что 36-летний житель Белгорода звонил по объявлениям об аренде машин, размещённым в интернете, представлялся таксистом и брал иномарки якобы для работы. Далее он перегонял их в соседние области и продавал по низкой цене.

Пока выявили три эпизода преступной деятельности белгородца. Сейчас устанавливают, причастен ли он к другим подобным преступлениям в регионе.

Ранее судимого мужчину обвиняют в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ) по трём уголовным делам, которые объединят в одно производство. Белгородцу грозит до пяти лет колонии, сообщает пресс-служба областного УМВД.

#Новости#Такси#Угон#Город
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