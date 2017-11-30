Популярные схемы интернет-мошенников раскрыл ОНФ

Совсем недавно фишинг (выведывание персональных данных для последующего снятия денег с чужой карты или счёта) распространился в соцсетях, сообщает Общероссийский народный фронт. Мошенники мониторят комментарии клиентов в официальных группах банков. Далее они пишут людям, представляясь банковскими сотрудниками, и спрашивают у них личную информацию, в том числе номер карты, пароли из SMS, PIN-код и CVV\CVC-код. Преступники также отправляют ссылки на якобы официальное приложение банка, утверждая, что оно решит проблему клиента. После перехода со счетов граждан списываются средства.