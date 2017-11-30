Популярные схемы интернет-мошенников раскрыл ОНФ

Совсем недавно фишинг (выведывание персональных данных для последующего снятия денег с чужой карты или счёта) распространился в соцсетях, сообщает Общероссийский народный фронт. Мошенники мониторят комментарии клиентов в официальных группах банков. Далее они пишут людям, представляясь банковскими сотрудниками, и спрашивают у них личную информацию, в том числе номер карты, пароли из SMS, PIN-код и CVV\CVC-код. Преступники также отправляют ссылки на якобы официальное приложение банка, утверждая, что оно решит проблему клиента. После перехода со счетов граждан списываются средства.
Другой распространённый способ обмана населения — «нигерийские письма» о наследстве. В таком сообщении может быть вредоносная программа, которая крадёт информацию о держателе карты, или ссылка на сайт-двойник, адрес которого очень похож на адрес официального сайта банка (может отличаться всего на одну букву).
Кроме того, мошенники под видом продавцов просят сделать предоплату за какой-либо товар на интернет-кошелёк и исчезают после перевода.
Эксперты напоминают, что не стоит устанавливать приложения из неизвестных источников, переходить по ссылкам для их установки из SMS, MMS или электронной почты. Настоящие банки и страховые компании не запрашивают подтверждение операций в мессенджерах и соцсетях. Обращайте внимание на адресную строку. Аббревиатура HTTPS перед адресом сайта означает защищённый протокол передачи данных – с таких порталов сложно что-то украсть. Периодически проверяйте компьютер и мобильные устройства антивирусом и не забывайте его обновлять.
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