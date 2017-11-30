Анонс материалов газеты «Наш Белгород» № 47 от 30 ноября

– Первая полоса номера посвящена выставке «Портрет семьи», которая экспонируется в Белгородском художественном музее. О полотнах великих живописцев из собрания Государственного русского музея – в материале «Прикосновение к шедеврам».
– Депутаты горсовета рассмотрели в первом чтении проект муниципального бюджета. Подробности узнаете из очерка «Направленность – социальная».
– В городе прошли праздничные мероприятия, посвящённые завершению благоустройства дворов по партийной программе «единороссов» «Комфортная городская среда». О том, что ждёт белгородцев в следующем году, рассказывает статья «Место встречи – двор».
– Специалисты управления Госжилнадзора провели познавательный семинар для председателей советов домов Белгорода. Репортаж с мероприятия выходит под заголовком «Во главе дома».
– О подготовке города к Новому году и Рождеству рассказали на пресс-конференции в мэрии. Как преобразятся площади и улицы областного центра, можно представить, ознакомившись с фоторепортажем «Праздничное настроение Белого города».