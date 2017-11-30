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Анонс материалов газеты «Наш Белгород» № 47 от 30 ноября

30 ноября 2017, 16:54
Главные темы номера:

– Первая полоса номера посвящена выставке «Портрет семьи», которая экспонируется в Белгородском художественном музее. О полотнах великих живописцев из собрания Государственного русского музея – в материале «Прикосновение к шедеврам».

– Депутаты горсовета рассмотрели в первом чтении проект муниципального бюджета. Подробности узнаете из очерка «Направленность – социальная».

– В городе прошли праздничные мероприятия, посвящённые завершению благоустройства дворов по партийной программе «единороссов» «Комфортная городская среда». О том, что ждёт белгородцев в следующем году, рассказывает статья «Место встречи – двор».

– Специалисты управления Госжилнадзора провели познавательный семинар для председателей советов домов Белгорода. Репортаж с мероприятия выходит под заголовком «Во главе дома».

– О подготовке города к Новому году и Рождеству рассказали на пресс-конференции в мэрии. Как преобразятся площади и улицы областного центра, можно представить, ознакомившись с фоторепортажем «Праздничное настроение Белого города».

#Новости#Наш Белгород#Город
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