В России вводят выплаты за первого ребёнка

С нового года российские родители смогут получать ежемесячные выплаты на первого ребёнка до достижения им 1,5 лет. На помощь государства будут претендовать семьи, чей доход составляет полтора регионального прожиточного минимума для трудоспособных граждан или меньше этой суммы.
Размер субсидии будет равен местному прожиточному минимуму ребёнка за второй квартал предыдущего года (в среднем 10,5 тысячи рублей). На реализацию программы в течение трёх лет выделят 144,5 млрд рублей.
Напомним, ранее был расширен список регионов, которые получат субсидии для поддержки семей с тремя и более детьми.
Планируется, что программу материнского капитала продлят до 2022 года, а также предложат новые варианты его использования: крайне нуждающиеся в средствах матери смогут получать ежемесячные выплаты из суммы маткапитала, пока ребёнку не исполнится 1,5 года. С 2 месяцев этими деньгами можно будет оплатить ясли и далее детский сад.
Кроме того, с января государство будет субсидировать процентную ставку по ипотеке сверх 6 процентов в первые 3 года после выдачи кредита при появлении второго ребенка и 5 лет — при рождении третьего. Спецусловия будут действовать при покупке жилья в новостройках и при рефинансировании полученных ранее займов. За 5 лет программа охватит более полумиллиона семей.
На реконструкцию и дооснащение детских поликлиник в течение 3 лет федеральные власти выделят 30 млрд рублей. Ещё более 20 млрд рублей должны будут найти региональные чиновники, пишет «Российская газета».