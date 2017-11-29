В России вводят выплаты за первого ребёнка

Кроме того, с января государство будет субсидировать процентную ставку по ипотеке сверх 6 процентов в первые 3 года после выдачи кредита при появлении второго ребенка и 5 лет — при рождении третьего. Спецусловия будут действовать при покупке жилья в новостройках и при рефинансировании полученных ранее займов. За 5 лет программа охватит более полумиллиона семей.