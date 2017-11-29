Рентгенаппарат размером с кулак создали физики в Белгороде

Если их нагреть или опустить в горячую воду, на свободу вырвутся быстрые нейтроны с электрическим потенциалом около 100 тыс. вольт. И всю эту энергию можно спрятать в кармане.
В металлическом корпусе находится источник рентгеновского излучения нового поколения, и работать с ним можно без спецзащиты: в нём нет радиоактивных и токсичных компонентов. Портативная установка способна генерировать рентгеновские лучи без внешнего источника электроэнергии.
Разработка может использоваться врачами скорой помощи в полевых условиях для диагностики перелома костей. Или геологами в экспедиции для поиска полезных ископаемых. Её создали – студенты-аспиранты Белгородского госуниверситета под руководством 36-летнего профессора Александра Кубанкина. Пять экспериментальных установок создали в студенческом конструкторском бюро.
Вместе с коллегами из Московского государственного университета белгородцы работают над ещё одним проектом – разрабатывают электронно-лучевое устройство для калибровки космических детекторов, сообщает программа «Вести Белгород». Также молодых учёных пригласили к участию в научном проекте по поиску тёмной материи.