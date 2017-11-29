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Глава штаба Навального вернёт пожертвования москвичу

29 ноября 2017, 18:29
Ранее житель столицы пожертвовал на избирательную кампанию оппозиционера 50 тысяч рублей, не зная, что Алексей Навальный пока не может баллотироваться в президенты, так как ещё не погасил судимость по делу «Кировлеса».

Москвич подал иск к руководителю предвыборного штаба Леониду Волкову и потребовал вернуть эти деньги как необоснованное обогащение. Савёловский суд Москвы взыскал с штаба 50,1 тысячи рублей и госпошлину в размере 1,7 тысячи рублей. Решение суда можно обжаловать в течение месяца, сообщает РИА «Новости».

О том, что Алексей Навальный не сможет участвовать в ближайших президентских выборах, ранее говорила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Согласно избирательному законодательству, гражданин, имеющий судимость за тяжкое преступление, может стать президентом только через десять лет после её погашения.

Кировский облсуд подтвердил приговор по делу о растрате более 16 млн рублей «Кировлеса», следовательно, оппозиционер сможет избраться не ранее 2028 года.

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