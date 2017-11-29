Глава штаба Навального вернёт пожертвования москвичу

Ранее житель столицы пожертвовал на избирательную кампанию оппозиционера 50 тысяч рублей, не зная, что Алексей Навальный пока не может баллотироваться в президенты, так как ещё не погасил судимость по делу «Кировлеса».