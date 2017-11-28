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Юная белгородка прошла в финал конкурса «Синяя птица»

28 ноября 2017, 11:53
Девятилетняя Карина Антипова покорила жюри исполнением песни царевны Забавы из мультфильма «Летучий корабль».


Выступление высоко оценили члены жюри: пианист-виртуоз Денис Мацуев, артист балета Николай Цискаридзе, камерный певец Олег Погудин, дирижёр Светлана Безродная.

Девочка покорила судей высокими нотами и озорным поведением на сцене.

Я в абсолютном, совершенном восторге! Такая тоненькая, маленькая, а голосина какой! Там у вас все на Белгородчине такие рождаются? Очень чисто, точно, а когда подрастёшь, то ещё и низы появятся соответствующие. Мы в восторге, спасибо! Олег Погудин

В итоге озорная «царевна» вошла в число двух победителей, сообщает группа «Официальный Старый Оскол» «ВКонтакте».

Карина Антипова живёт в селе Озерки. Девочка учится в музыкальной школе – осваивает вокал и фортепиано, солирует в народном ансамбле «Забава».

За хрупкими плечами Карины – несколько побед в престижных конкурсах. Она завоевала первое место в номинации «Народный вокал» на V Московском международном конкурсе «Волшебная сила голубого потока – Мосгаз зажигает звёзды». В городских, районных и областных соревнованиях девочка часто становится победительницей.


#Новости#Синяя птица#Общество
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