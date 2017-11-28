Юная белгородка прошла в финал конкурса «Синяя птица»

Я в абсолютном, совершенном восторге! Такая тоненькая, маленькая, а голосина какой! Там у вас все на Белгородчине такие рождаются? Очень чисто, точно, а когда подрастёшь, то ещё и низы появятся соответствующие. Мы в восторге, спасибо! Олег Погудин