УФСБ России по Белгородской области и профсоюз «Правда» организовали школьникам экскурсию в Академию ФСБ России

До поездки в Академию ФСБ, которую организовал профсоюз «Правда», я ни разу не была в Москве. Спасибо за эту возможность. Она была самой интересной в моей жизни. У меня возникло желание больше узнать об этом учебном заведении, и, возможно, в перспективе попробовать туда поступить. Я считаю, что для этого мне нужно «подтянуть» английский, а также больше времени уделять изучению истории и физической подготовке. 15-летняя Елизавета