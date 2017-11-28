Средняя стоимость жилья увеличится в 2018 году

В 2018 году стоимость среднестатистического квадратного метра жилья по России составит 37 848 рублей. Для сравнения, в I квартале 2017 года средняя цена «квадрата» составляла 37 208 рублей.
Самое дорогое жильё, как и раньше, будет в Москве – 91 670 рублей за квадратный метр. Самое дешёвое оказалось в Адыгее – 26 490 рублей.
В Белгородской области «квадрат» в I квартале 2018 года в среднем будет стоить 35 884 рубля. В начале 2017 года цена была на 1331 рубль ниже.
Минстрой устанавливает среднюю стоимость квадратного метра жилья 4 раза в год, в конце каждого квартала.
Цифры формируются по данным Росстата о стоимости недвижимости на первичном и вторичном рынках и себестоимости строительства.
Полученные нормативы используются для расчёта выплат из бюджета для помощи отдельным категориям граждан. Среди них военнослужащие, сотрудники полиции, пострадавшие от радиационных аварий, молодые учёные, вынужденные переселенцы, инвалиды и молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.
Данные Минстроя почти всегда отражают нижнюю планку цен, которая относится к наиболее дешёвому жилью экономкласса. Это фактически жильё по себестоимости. Понятно, что не везде застройщики продают жильё по таким ценам. В отдельных регионах разница со среднерыночной ценой может быть почти двукратной.Олег Репченко
руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости»
В настоящее время проект проходит стадию общественного обсуждения, сообщает «Российская газета». Проект документа размещён на портале нормативных правовых актов.