Средняя стоимость жилья увеличится в 2018 году

Данные Минстроя почти всегда отражают нижнюю планку цен, которая относится к наиболее дешёвому жилью экономкласса. Это фактически жильё по себестоимости. Понятно, что не везде застройщики продают жильё по таким ценам. В отдельных регионах разница со среднерыночной ценой может быть почти двукратной.Олег Репченко