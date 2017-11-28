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Белгородская область попала в двадцатку рейтинга туристской премии «Маршрут года»

28 ноября 2017, 13:20
Всего в конкурсе участвовали 67 регионов.

Финал прошёл в Казани 1-2 ноября. По итогам конкурса составили рейтинг регионов Всероссийской туристской премии «Маршрут года».

Белгородская область разделила вместе с Северной Осетией и Крымом 18 место. В тройке лучших оказались Москва, Татарстан, Ульяновская область.

Всего от Белгородской области отправили 17 проектов, 3 из них вышли в финал. Среди них «Грайворон сквозь свет веков» (номинация «Лучший маршрут в городе»), «На поле танки грохотали..» (номинация «Лучший военно-исторический маршрут»), «Волоконовский лабиринт детства» (номинация «Лучший детский маршрут»).

При составлении рейтинга учитывалось количество проектов от региона, а также результаты финала премии. Помимо этого, использовалась специальная методика начисления баллов.

#Новости#Белгородская область#Туризм#Рейтинг#Общество
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