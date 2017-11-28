Белгородская область попала в двадцатку рейтинга туристской премии «Маршрут года»

Всего от Белгородской области отправили 17 проектов, 3 из них вышли в финал. Среди них «Грайворон сквозь свет веков» (номинация «Лучший маршрут в городе»), «На поле танки грохотали..» (номинация «Лучший военно-исторический маршрут»), «Волоконовский лабиринт детства» (номинация «Лучший детский маршрут»).