Белгородская область попала в двадцатку рейтинга туристской премии «Маршрут года»

Финал прошёл в Казани 1-2 ноября. По итогам конкурса составили рейтинг регионов Всероссийской туристской премии «Маршрут года».
Белгородская область разделила вместе с Северной Осетией и Крымом 18 место. В тройке лучших оказались Москва, Татарстан, Ульяновская область.
Всего от Белгородской области отправили 17 проектов, 3 из них вышли в финал. Среди них «Грайворон сквозь свет веков» (номинация «Лучший маршрут в городе»), «На поле танки грохотали..» (номинация «Лучший военно-исторический маршрут»), «Волоконовский лабиринт детства» (номинация «Лучший детский маршрут»).
При составлении рейтинга учитывалось количество проектов от региона, а также результаты финала премии. Помимо этого, использовалась специальная методика начисления баллов.