За год в Белгородской области посадили 7 тысяч гектаров защитного леса

В этом году в Белгородской области заложили почти 7,5 тысячи гектаров леса, сообщает пресс-служба областного управления лесами.
За несколько десятилетий на землях, не пригодных для сельского хозяйства, а также для защиты почвы от водной и ветровой эрозии создали 90 тысяч гектаров лесных насаждений. В основном это сосна обыкновенная и дуб черешчатый.
В Алексеевском, Валуйском, Грайворонском лесхозах и в лесопожарном центре за семь лет вырастили 148,3 млн сеянцев и саженцев деревьев и кустарников.
Напомним, 2017 год объявлен в России Годом экологии.