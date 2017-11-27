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За год в Белгородской области посадили 7 тысяч гектаров защитного леса

27 ноября 2017, 17:06
В ходе проекта «Зелёная столица» в 2010-2020 годы в регионе появятся более 100 тысяч гектаров лесных насаждений на эрозионно опасных участках, в деградированных и малопродуктивных угодьях и водоохранных зонах.

В этом году в Белгородской области заложили почти 7,5 тысячи гектаров леса, сообщает пресс-служба областного управления лесами.

За несколько десятилетий на землях, не пригодных для сельского хозяйства, а также для защиты почвы от водной и ветровой эрозии создали 90 тысяч гектаров лесных насаждений. В основном это сосна обыкновенная и дуб черешчатый.

В Алексеевском, Валуйском, Грайворонском лесхозах и в лесопожарном центре за семь лет вырастили 148,3 млн сеянцев и саженцев деревьев и кустарников.

Напомним, 2017 год объявлен в России Годом экологии.

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