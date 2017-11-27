Белгородская область попала в десятку самых «трезвых» регионов России

Тем не менее, отрицательная динамика в Белгородской области наблюдается по нескольким показателям. Выросла смертность от случайных отравлений алкоголем (12,9%). Увеличилось количество больных с алкогольными психозами на 100 тыс. населения (5,6%), число больных с впервые установленным диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» (2,2%).