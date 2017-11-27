Белгородская область попала в десятку самых «трезвых» регионов России

В десятку «трезвенников», помимо Белгородской области, попали Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Ростовская, Астраханская и Волгоградская области, а также Ставропольский край.
Самые «пьющие» регионы – Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Республика Бурятия, сообщает «Российская газета».
Эксперты при составлении рейтинга учитывали число умерших от алкоголя, количество людей с диагнозами «алкоголизм» и «алкогольный психоз», правонарушения и преступления, совершённые в состоянии алкогольного опьянения.
Тем не менее, отрицательная динамика в Белгородской области наблюдается по нескольким показателям. Выросла смертность от случайных отравлений алкоголем (12,9%). Увеличилось количество больных с алкогольными психозами на 100 тыс. населения (5,6%), число больных с впервые установленным диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» (2,2%).