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Комиссия по мотоджимхане появилась в Белгородской области

26 ноября 2017, 18:09
Решение о создании комиссии принято на заседании правления Федерации мотоциклетного спорта региона. Основано оно на успешном проведении в Белгородской области нескольких соревнований по мотоджимхане.

Мотоджимхана (англ. motorcycle gymkhana) – спортивное испытание на время, в котором мотоциклисты соревнуются на самое быстрое маневрирование среди искусственных препятствий.

Хоть и считается, что соревнования зародились в Японии в 1970-е годы, в Белгороде ещё в 1960-х годах было популярно фигурное вождение мотоцикла. Состязания проводили на центральной площади города – площади Революции (ныне – Соборная площадь) и в парке им. Ленина. Они включали множество сложных элементов

За 100 секунд мотоциклисты должны были взобраться на небольшой колейный мост, сделать круг диаметром 2,6 м, не зацепив флажок, проехать по перекидному мосту, сделать «восьмёрку» и передать эстафету следующему спортсмену. Тот, в свою очередь, должен был спуститься с трамплина, проехать между габаритных ворот, расставленных под углом, и после кривой линии достичь финиша.

Мотоджимхана не требует построения специальных приспособлений или треков, но спортсмен должен знать технику ускорения-торможения, управления и контроля веса, уметь настроить мотоцикл на максимальную производительность и выбрать наиболее эффективную траекторию прохождения трассы.

Возглавил комиссию Игорь Локтионов – мототурист, обладатель многих титулов Iron Butt Association и организатор мотоджимханы в Белгороде.

Скоро комиссия Федерации мотоциклетного спорта Белгородской области представит календарь проведения межрегиональных соревнований. В их числе – несколько этапов Кубка Черноземья по мотоджимхане в Белгороде и Старом Осколе.

Фото из архива РО ДОСААФ России Белгородской области и ФМСБО

#Новости#Мотоцикл#Голосование по Конституции#Общество
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