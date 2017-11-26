Комиссия по мотоджимхане появилась в Белгородской области

За 100 секунд мотоциклисты должны были взобраться на небольшой колейный мост, сделать круг диаметром 2,6 м, не зацепив флажок, проехать по перекидному мосту, сделать «восьмёрку» и передать эстафету следующему спортсмену. Тот, в свою очередь, должен был спуститься с трамплина, проехать между габаритных ворот, расставленных под углом, и после кривой линии достичь финиша.