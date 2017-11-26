Декабрьский выпуск журнала «А-фишка» встретился со своими читателями

— что в этом году традиционное театрализованное карнавальное шествие Парад Дедов Морозов начнётся 23 декабря в 15:00. Он даст старт циклу праздничных мероприятий, приуроченных к Новому 2018 году и Рождеству;
— какими новыми экспозициями, в том числе посвящёнными предстоящим новогодним праздникам, порадуют белгородцев музеи и выставочные пространства города;
— что в БГАДТ им. Щепкина с 23 декабря будут ежедневно показывать премьеру сказки «Ошибка Дедушки Мороза», а также о спектаклях декабрьского репертуара;
— когда откроется Новогодний сезон в Белгородской государственной филармонии, и какие абонементные концерты будут ему предшествовать;
— что Новый 2018 год, конечно, нельзя встретить, не сходив в кино на очередную серию народной комедии «Ёлки» и анимационный блокбастер о трёх богатырях, и кинотеатры Белгорода включили их в свой предновогодний репертуар;
— что на главных концертных площадках Белгорода атмосферу наступающего Нового года будут создавать балет «Щелкунчик» и фикси-шоу «Разбуди Деда Мороза», а также выступления больших звёзд российской эстрады;
— как готовятся в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке к одному из самых любимых праздников года, а также кто станет лекторами популярного проекта «Умный город» 13 и 27 декабря;
— какие новогодние утренники и театрализованные представления для детей готовят белгородские учреждения культуры, детские и семейные центры досуга;
— что в афише на декабрь Белгородского государственного театра кукол шесть спектаклей и, конечно, новогодняя премьера — яркая волшебная сказка «Щелкунчик и мышиный король»;
— о датах проведения Чемпионата Белгородской области по современному танцевальному спорту, турнира по спортивным танцам «Звёздочки Белогорья», новогодних представлениях для детей и концертных программ для взрослых в Белгородском государственном центре народного творчества.
Ищите декабрьскую «А-фишку» в привычных местах распространения с 25 ноября и планируйте свой культурный досуг заранее.