Телеканал «Царьград» прекращает вещание

Телеканал прекратит вещание с 1 декабря. Гендиректор канала Елена Шаройкина пояснила, что «Царьград» переходит на интернет-вещание.
«Царьград» появился почти три года назад. По задумке владельцев канал должен был стать трибуной для русского православного большинства.
Однако собрать статистически заметную аудиторию телеканалу так и не удалось. Создатели «Царьграда» не смогли достучаться до россиян, несмотря на то, что меняли ведущих, эфирные образы, форматы.
Возможно, дело в том, что зритель так и не смог поверить в саму идею телеканала. Рассуждать о мифическом Царьграде, об империи и при этом ездить на иномарках и носить итальянские костюмы – своеобразное сочетание для православного большинства, сообщают «Новые известия».
К тому же журналисты, работающие на телеканале, в большинстве своём вовсе не являются православными консерваторами. Причём некоторые из них работают на других каналах с другой концепцией – НТВ, РЕН ТВ.
С сентября 2017 года гендиректор телеканала Елена Шаройкина была ведущей программы «Красный угол», гостями которой успели побывать Иван Охлобыстин, Елена Мизулина и другие известные государственные и общественные деятели.
В одном из последних выпусков, который вышел 11 ноября, Елена Шаройкина взяла интервью у губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Ведущая спросила главу региона о госслужбе, о задачах и о том, кем он хотел стать в детстве.