Телеканал «Царьград» прекращает вещание

Возможно, дело в том, что зритель так и не смог поверить в саму идею телеканала. Рассуждать о мифическом Царьграде, об империи и при этом ездить на иномарках и носить итальянские костюмы – своеобразное сочетание для православного большинства, сообщают «Новые известия».