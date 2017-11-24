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Телеканал «Царьград» прекращает вещание

24 ноября 2017, 10:25
Незадолго до закрытия гостем одной из передач стал губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Телеканал прекратит вещание с 1 декабря. Гендиректор канала Елена Шаройкина пояснила, что «Царьград» переходит на интернет-вещание.

«Царьград» появился почти три года назад. По задумке владельцев канал должен был стать трибуной для русского православного большинства.

Однако собрать статистически заметную аудиторию телеканалу так и не удалось. Создатели «Царьграда» не смогли достучаться до россиян, несмотря на то, что меняли ведущих, эфирные образы, форматы.

Возможно, дело в том, что зритель так и не смог поверить в саму идею телеканала. Рассуждать о мифическом Царьграде, об империи и при этом ездить на иномарках и носить итальянские костюмы – своеобразное сочетание для православного большинства, сообщают «Новые известия».

К тому же журналисты, работающие на телеканале, в большинстве своём вовсе не являются православными консерваторами. Причём некоторые из них работают на других каналах с другой концепцией – НТВ, РЕН ТВ.

С сентября 2017 года гендиректор телеканала Елена Шаройкина была ведущей программы «Красный угол», гостями которой успели побывать Иван Охлобыстин, Елена Мизулина и другие известные государственные и общественные деятели.

В одном из последних выпусков, который вышел 11 ноября, Елена Шаройкина взяла интервью у губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Ведущая спросила главу региона о госслужбе, о задачах и о том, кем он хотел стать в детстве.

Отметим, что Белгородская область подписала соглашениес телеканалом «Царьград» в октябре 2016 года.

#Новости#Царьград#Губернатор#Телеканал#Общество
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