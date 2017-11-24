Белгородское правительство будет сотрудничать с Россельхозбанком

Банк намерен внедрить здесь новые финансовые продукты и технологии, а также расширить своё присутствие в регионе в разных секторах экономики.
Россельхозбанк сейчас — главный финансовый партнёр белгородского АПК — одной из основных отраслей экономики региона. В этом году местные аграрные компании получили в банке 19 млрд рублей, в том числе 13 млрд рублей — на сезонные работы.
Так, на займы, выданные РСХБ, в Красногвардейском районе реализуют проект комплекса молочного животноводства на 2,1 тысячи голов. ГК «Эфко» на взятые в банке 2 млрд рублей два года назад модернизировала производство соусов, а этой осенью открыла новый цех по переработке куриных яиц.
Всего за 16 лет присутствия в регионе Россельхозбанк выдал займы на 150 млрд рублей, 123 млрд их них получили предприятия АПК, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.
Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области