Белгородское правительство будет сотрудничать с Россельхозбанком

Так, на займы, выданные РСХБ, в Красногвардейском районе реализуют проект комплекса молочного животноводства на 2,1 тысячи голов. ГК «Эфко» на взятые в банке 2 млрд рублей два года назад модернизировала производство соусов, а этой осенью открыла новый цех по переработке куриных яиц.