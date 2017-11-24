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Белгородское правительство будет сотрудничать с Россельхозбанком

24 ноября 2017, 14:30
Губернатор области Евгений Савченко и председатель правления РСХБ Дмитрий Патрушев подписали соглашение о сотрудничестве: банк поможет правительству области с кредитованием инвестпроектов.

Банк намерен внедрить здесь новые финансовые продукты и технологии, а также расширить своё присутствие в регионе в разных секторах экономики.

Россельхозбанк сейчас — главный финансовый партнёр белгородского АПК — одной из основных отраслей экономики региона. В этом году местные аграрные компании получили в банке 19 млрд рублей, в том числе 13 млрд рублей — на сезонные работы.

Так, на займы, выданные РСХБ, в Красногвардейском районе реализуют проект комплекса молочного животноводства на 2,1 тысячи голов. ГК «Эфко» на взятые в банке 2 млрд рублей два года назад модернизировала производство соусов, а этой осенью открыла новый цех по переработке куриных яиц.

Всего за 16 лет присутствия в регионе Россельхозбанк выдал займы на 150 млрд рублей, 123 млрд их них получили предприятия АПК, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области

#Новости#Россельхозбанк#Экономика
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