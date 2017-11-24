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Белгородские пограничники поздравили многодетных коллег с Днём матери

24 ноября 2017, 11:05
23 ноября в приходе во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Белгороде состоялось торжественное мероприятие.

В организации концертной программы участвовал заслуженный деятель искусств, заслуженный артист РФ, профессор, заведующий кафедрой оперной подготовки университета культуры и искусств города Москвы Сергей Зверев, сообщает пресс-служба Пограничного управления.

На празднике присутствовали женщины, воспитывающие трёх и более детей. Всего же в Управлении служат более 700 женщин, которые успешно справляются и с материнскими заботами, и с охраной государственной границы.

Также в этот день встретились женщины, для которых военная служба осталась в прошлом. Не обошли вниманием и сотрудниц, чьи мужья погибли при исполнении обязанностей.

Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям

#Новости#День матери#Пограничники#Концерт#Общество
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