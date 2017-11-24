Белгородка вышла в финал всероссийского фестиваля «Русские рифмы»

На всероссийский литературный фестиваль в Екатеринбург приехали молодые поэты и прозаики из 50 субъектов РФ. Главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, режиссёр Дмитрий Акимов и поэт Александр Савицких выбрали 16 финалистов.

