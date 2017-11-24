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Белгородка вышла в финал всероссийского фестиваля «Русские рифмы»

24 ноября 2017, 09:33
Произведения Елизаветы Михайличенко представлены в номинации «Стихи в прозе».


На всероссийский литературный фестиваль в Екатеринбург приехали молодые поэты и прозаики из 50 субъектов РФ. Главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, режиссёр Дмитрий Акимов и поэт Александр Савицких выбрали 16 финалистов.

Литераторы из длинного списка смогли выступить перед аудиторией и экспертами в формате «Открытого микрофона».

Наиболее интересные тексты опубликуют в сборниках «Русские рифмы. Поэзия» и «Русское слово. Проза», а книгу победителя издаст «Эксмо-АСТ», сообщает пресс-служба Роспатриотцентра.

#Новости#Русские рифмы#Культура
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