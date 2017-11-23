Об отсутствии света теперь можно сообщить в мессенджерах

В сообщении необходимо указать адрес места отключения (область, район, населённый пункт, улицу, номер дома и квартиры) и его масштабность (весь населённый пункт/улица или только ваш дом). Ответом оператор Контакт-центра пришлёт информацию о причинах отключения и сроках восстановления электроснабжения.
Также жители Белгородской области могут круглосуточно звонить в Контакт-центр ПАО «МРСК Центра» по единому прямому номеру 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный) и по номеру 13-50.
Самостоятельно узнать о причинах отключений, планируемых сроках восстановления электроснабжения и отправить запрос об отсутствии электроэнергии можно на корпоративном сайте МРСК Центра в разделе «Графики отключения и строительства – Получить информацию об отключении».
Операторы Контакт-центра в непрерывном режиме консультируют жителей 11 регионов страны по вопросам электроснабжения, принимают звонки по фактам хищения электроэнергии и оборудования. На прямую линию ежесуточно поступает порядка 4000 обращений потребителей, в пиковые периоды количество звонков увеличивается до 1000 в час, достигая 8500 звонков в сутки. Среднее количество обращений жителей Белгородской области составляет порядка 1500 в сутки.
Чтобы не перегружать линию, рекомендуется дождаться ответа оператора и затем задать интересующий вас вопрос. По вопросам технологического присоединения и дополнительных услуг рекомендуется обращаться в рабочее время специалистов. С информацией по всем услугам ПАО «МРСК Центра» можно ознакомиться на корпоративном сайте компании, а также очно в офисах обслуживания потребителей.