Об отсутствии света теперь можно сообщить в мессенджерах

Чтобы не перегружать линию, рекомендуется дождаться ответа оператора и затем задать интересующий вас вопрос. По вопросам технологического присоединения и дополнительных услуг рекомендуется обращаться в рабочее время специалистов. С информацией по всем услугам ПАО «МРСК Центра» можно ознакомиться на корпоративном сайте компании, а также очно в офисах обслуживания потребителей.