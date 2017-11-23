Липецкая энергосбытовая компания модернизирует систему освещения электрометаллургического завода

В 2017 году это уже третий проект ЛЭСК по внедрению энергосберегающих технологий. В Туапсе специалисты компании уже завершили работы по модернизации систем освещения на объектах одного из крупнейших торговых портов России. Он обеспечивает прямые транспортные связи с 36 странами мира. Новые светодиодные светильники со сроком службы 10 лет установили в цехах, складах, гаражах и на пирсах, обновлённое оборудование потребляет на 89% электроэнергии меньше. Теперь предприятие сможет ежегодно экономить на освещении 5,5 млн руб. Снизятся затраты и на эксплуатацию, в ближайшие 5 лет порт сэкономит более 5 млн руб. на обслуживании систем освещения. Вложения в энергосберегающий проект окупятся за 2 года.