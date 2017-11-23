Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова выступила в Белгороде

На сцене – государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова под управлением главного дирижёра, заслуженного деятеля искусств РФ Геннадия Дмитряка. Главный хормейстер – заслуженная артистка России Марина Балянская, хормейстер – Александр Финашев.
Концерт музыканты и слушатели начали с того, что почтили минутой молчания Дмитрия Хворостовского. Затем в память об артисте государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова исполнила «Любовь Святая» Георгия Свиридова.
Я скажу несколько слов об ушедшем сегодня певце Дмитрии Хворостовском, певце, который прославил нашу страну вокальным искусством, и в последние годы был символом музыкального искусства России. Он был гражданином, музыкантом, певцом. Любовь наших граждан к его творчеству, к его необыкновенно благородному лицу, к нему самому – интеллектуалу, обладающему высочайшей музыкальной культурой и колоссальной природой. Он наследник традиций великого Шаляпина. Когда мы его слушали, пока он был жив, мы восхищались и ценили то потрясающее искусство, которое преподносил нам Дмитрий Хворостовский. Главное в нём то, что он работал всегда самозабвенно, не жалея своих сил, полностью отдаваясь музыкальному моменту. Геннадий Дмитряк главный дирижёр государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова, заслуженный деятель искусств РФ
Следом зазвучали два фрагмента из Всенощного бдения Сергея Рахманинова: «Богородице Дево, радуйся» и «Благословен еси, Господи». Также во время концерта звучали русская народная музыка, образцы советской и зарубежной музыки. Кроме «духовной музыки Сергея Рахманинова» были произведения хорового романтизма Виктора Калинникова, Георгия Свиридова, Дмитрия Шостаковича, современного американского композитора Эрика Витакра «Леонардо мечтает о своей летающей машине» и шуточное сочинение Александра Чайковского «Не могу напиться…». Это хор из цикла «Монологи пьющего человека» на слова Александра Володина.
«Это интересная вещь, которая рассказывает, что надо дружить с хорошими людьми», – прокомментировал выступление Геннадий Дмитряк. Программа формировалась таким образом, чтобы слушатели могли охватить весь спектр русской и зарубежной хоровой музыки, поделился дирижёр.
Свидетельство того, что хоровое искусство для белгородцев – не пустой звук – это полный зал на концерте. Я слежу всегда за публикой по той тишине в зале, которая царит во время исполнения. Мы, дирижёры, чувствуем это спинным мозгом, когда в зале тишина, не вялая, мертвецкая, а напряжённая рабочая тишина, когда люди слушают и, как говорил Чехов, слышно, как скрипят мозги. То есть во время исполнения люди сосредоточены, размышляют, они находятся вместе с нами [артистами] потому, что на сцене что-то происходит. Если бы мы пели формально, просто озвучивали ноты, без интереса, без эмоций, то и в зале бы была соответствующая атмосфера, но когда коллектив напряжённо творит, создаёт музыкальный образ на глазах у публики, то публика не может не чувствовать меняющуюся энергетику. Иногда я чувствую в зале, что люди кашлянуть бояться: «лучше умереть, но не потревожить эту тишину, которая в зале царит во время исполнения». Геннадий Дмитряк главный дирижёр государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова, заслуженный деятель искусств РФ
Геннадий Дмитряк отметил, что белгородская публика уважает хоровое искусство, чутко реагирует на музыку.
Мне очень понравилось, как они отреагировали на сочинение «Девятое января» Дмитрия Шостаковича. Сложнейшее сочинение, написанное им в 1947 году на слова революционных поэтов. Исполнено это сочинение как бы к 100-летию революции. Это потрясающее сочинение – целая народная сцена в духе «Бориса Годунова», где народ кричит: «Хлеба, хлеба голодным». Это совершенно потрясающая музыка! Крики «Браво!», те эмоции, которые заполнили зал, – это свидетельство того, что мы добились своего и воплотили замысел Дмитрия Шостаковича. Геннадий Дмитряк главный дирижёр государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова, заслуженный деятель искусств РФ
Особенно понравилась белгородцам «Зорю бьют» Георгия Свиридова. Произведение было исполнено следующим образом: солист Алексей Репин выступил в качестве поэта, размышляющего о судьбах мира, две другие солистки Виктория Гладкова и Наталья Витушинская ушли за кулисы, чтобы своими голосами создать ощущения отзвуков то ли прошлого, то ли будущего мира сего.
Это философское размышление на фоне природы. Вдалеке где-то слышится то ли церковное пение, то ли где-то играет военная труба. А поэт размышляет о судьбах мира, из его рук выпадает ветхий Данте, и рождается... Музыка обладает совершенно колоссальным воздействием. Я в этом убеждаюсь на каждом концерте. Геннадий Дмитряк главный дирижёр государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова, заслуженный деятель искусств РФ
Но не обошлось без сложностей. Так, искусство хорового пения предполагает особую организацию здания, в котором звучит произведение – певучесть храмов.
Акустика непростая. Для хорового пения нам нужна храмовая акустика, когда идёт ревербранд, когда аккорд улетает ввысь, в купол, растворяется в нём, а не тут же падает к твоим ногам. Это усложняет нашу работу и делает наш труд более напряжённым. Эта акустика не прощает ничего, в ней очень трудно петь. Зал замечательный по своей атмосфере, удобный, мне кажется надо не пожалеть изыскать некоторые средства, пригласить акустиков и завершить строительство зала этой акустикой, может быть, и электронной. Геннадий Дмитряк главный дирижёр государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова, заслуженный деятель искусств РФ
Всего в государственной академической хоровой капелле России имени А. А. Юрлова 77 артистов, рассказывает Геннадий Дмитряк, но для белгородцев выступали чуть более 40 человек. Формировался состав музыкантов на протяжении 10-12 лет. Жизнь коллектива насыщенна выступлениями – более 70 концертов в год, поэтому на репетиции практически не остаётся времени. Так, в ноябре у артистов было всего две репетиции, а остальное – концерты. Чтобы добиться задуманного, на редких репетициях артисты выкладываются больше, чем на концерте.
Мастерство артистов очень высокое. Коллектив по-современному мобилен и ярок. Он любит и знает, как произносить слова во время пения, следит за своим унисоном, не допускает разношёрстности звучания, качки вибраций. Геннадий Дмитряк
Ведущей концерта «Русская хоровая музыка a'cappela» выступила заслуженный работник культуры РФ Людмила Сидорова.
Следующий концерт в рамках фестиваля состоится 25 ноября. В программе «Величие оперы» будут звучать увертюры и арии из опер русских и зарубежных композиторов. Солировать приглашён ведущий солист Московского театра «Новая Опера», лауреат международных конкурсов Василий Ладюк (баритон). Музыка прозвучит в исполнении симфонического оркестра Белгородской филармонии под управлением Рашита Нигаматуллина.
VI фестиваль «Шереметевские музыкальные ассамблеи» проходит в Белгороде при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда развития классического музыкального искусства в Белгородской области.
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