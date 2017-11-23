Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова выступила в Белгороде

Свидетельство того, что хоровое искусство для белгородцев – не пустой звук – это полный зал на концерте. Я слежу всегда за публикой по той тишине в зале, которая царит во время исполнения. Мы, дирижёры, чувствуем это спинным мозгом, когда в зале тишина, не вялая, мертвецкая, а напряжённая рабочая тишина, когда люди слушают и, как говорил Чехов, слышно, как скрипят мозги. То есть во время исполнения люди сосредоточены, размышляют, они находятся вместе с нами [артистами] потому, что на сцене что-то происходит. Если бы мы пели формально, просто озвучивали ноты, без интереса, без эмоций, то и в зале бы была соответствующая атмосфера, но когда коллектив напряжённо творит, создаёт музыкальный образ на глазах у публики, то публика не может не чувствовать меняющуюся энергетику. Иногда я чувствую в зале, что люди кашлянуть бояться: «лучше умереть, но не потревожить эту тишину, которая в зале царит во время исполнения». Геннадий Дмитряк главный дирижёр государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова, заслуженный деятель искусств РФ