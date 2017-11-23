Два подростка попали под колёса в Белгородской области

В Белгороде в 19:00 60-летний водитель Ford Focus при повороте на улицу Супруновскую наехал на 16-летнего подростка, переходившего дорогу по регулируемому переходу. Молодой человек получил травмы, его госпитализировали.
Около 19:50 в Белгороде 25-летний водитель ВАЗ-2111 в районе д. №100 по ул. Попова наехал на 37-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получила телесные повреждения, её доставили в больницу.
В 20:45 в Томаровке 59-летний водитель ВАЗ-210740, двигаясь по ул. Магистральной, не выбрал безопасную скорость движения. В результате в районе дома №100 мужчина наехал на 17-летнего парня, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Пешеход пострадал, его отвезли в больницу.
В Белгороде в 22:00 два автомобиля Renault Logan столкнулись на пересечении улиц Донецкой и Волчанской: один из водителей проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП другой водитель и его 37-летний пассажир пострадали. Их доставили в медицинское учреждение, сообщает областная Госавтоинспекция.
Фото Госавтоинспекции