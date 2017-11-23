Два подростка попали под колёса в Белгородской области

В Белгороде в 22:00 два автомобиля Renault Logan столкнулись на пересечении улиц Донецкой и Волчанской: один из водителей проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП другой водитель и его 37-летний пассажир пострадали. Их доставили в медицинское учреждение, сообщает областная Госавтоинспекция.