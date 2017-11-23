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Два подростка попали под колёса в Белгородской области

23 ноября 2017, 11:59
22 ноября в регионе произошло 4 ДТП – 5 человек пострадали.

В Белгороде в 19:00 60-летний водитель Ford Focus при повороте на улицу Супруновскую наехал на 16-летнего подростка, переходившего дорогу по регулируемому переходу. Молодой человек получил травмы, его госпитализировали.

Около 19:50 в Белгороде 25-летний водитель ВАЗ-2111 в районе д. №100 по ул. Попова наехал на 37-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получила телесные повреждения, её доставили в больницу.

В 20:45 в Томаровке 59-летний водитель ВАЗ-210740, двигаясь по ул. Магистральной, не выбрал безопасную скорость движения. В результате в районе дома №100 мужчина наехал на 17-летнего парня, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу. Пешеход пострадал, его отвезли в больницу.

В Белгороде в 22:00 два автомобиля Renault Logan столкнулись на пересечении улиц Донецкой и Волчанской: один из водителей проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП другой водитель и его 37-летний пассажир пострадали. Их доставили в медицинское учреждение, сообщает областная Госавтоинспекция.

Фото Госавтоинспекции

#Новости#Происшествия
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