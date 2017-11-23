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Два белгородских вуза попали в список лучших университетов международного рейтинга

23 ноября 2017, 21:39
Всего рейтинг университетов стран БРИКС QS BRICS 2018 включает 68 российских вузов.

В публикуемой части списка этого года 300 университетов региона: 94 китайских,68 российских, 65 индийских, 61 бразильских и 12 южноафриканских.

В первой десятке, на пятом месте, оказался только один российских вуз — МГУ им. М.В. Ломоносова, на остальных позициях — образовательные учреждения Китая и Индии.

На 201–250-х местах расположились два белгородских вуза — БГТУ им. В.Г. Шухова и БелГУ. В российском подрейтинге они заняли 54-е и 55-е места соответственно. В прошлом году «Технолог» был на тех же местах среди университетов БРИКС, БелГУ — на 151-200-х.

Рейтинг составляют с 2013 года. Эксперты учитывают репутацию вуза среди учёных и работодателей, соотношение студентов и педагогов, долю преподавателей с ученой степенью, число опубликованных одним научно-педагогическим работником за пять лет статей и их цитирование, доли иностранных преподавателей и студентов, сообщается на портале «Национальный рейтинг универститетов».

#Новости#БелГУ#Рейтинг вузов#Наука
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