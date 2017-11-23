Два белгородских вуза попали в список лучших университетов международного рейтинга

На 201–250-х местах расположились два белгородских вуза — БГТУ им. В.Г. Шухова и БелГУ. В российском подрейтинге они заняли 54-е и 55-е места соответственно. В прошлом году «Технолог» был на тех же местах среди университетов БРИКС, БелГУ — на 151-200-х.