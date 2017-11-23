Белгородские айкидоки привезли 37 медалей с «Кубка Черноземья»

В белгородскую команду вошли 75 спортсменов, половина из них стала призёрами в разных категориях.
Чемпионами в возрасте 8-9 лет стали Кира Асафьева, Евгений Дитков, Владимир Хомяков, Никита Рыбалко, Виктория Диденко и Данил Руднев.
Среди 10-12-летних на высшую ступень пьедестала поднялись Иван Чеботарёв, Михаил Крюков, Вадим Иванов, Максим Колодезный и Вадим Иванов.
Александра Тен, Данил Лукьянов, Изабелла Хмаладзе, Никита Аблясов, Валерия Коханова стали лучшими в возрасте 13-15 лет.
Среди взрослых Юрий Зубарев и Александра Тен выиграли в категории «Опен Ката», а Анна Масленникова стала победительницей среди женщин в «Танто Рандори».
До этого в ноябре в спорткомплексе «Айсберг» в Сочи прошла финальная часть VIII летней спартакиады учащихся России. 13 спортсменов из Белгородской области принесли своей межстилевой федерации айкидо специальный кубок.
По итогам соревнований сразу несколько спортсменов получили спортивные разряды. Артём Стариков, Татьяна Мишнёва, Александра Тен, Максим Стецюк – 3 юношеский; Олеся Сидоренко – 2 юношеский; Иван Чеботарёв, Михаил Крюков, Полина Топорова – 1 юношеский.
Третий взрослый разряд заслужили Вадим Иванов и Данил Лукьянов.