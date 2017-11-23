Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородец отсудил 50 тыс. рублей у государства за нравственные страдания

23 ноября 2017, 10:16
Из-за незаконного уголовного преследования мужчина находился под подпиской о невыезде. Он переживал, из-за этого у него ухудшилось здоровье.

Уголовное преследование против жителя Шебекино осуществлялось с октября 2016 г. по апрель 2017 г. После районный суд оправдал мужчину, т.к. не нашёл в его действиях состава преступления. За ним признали право на реабилитацию.

Истец решил взыскать с Российской Федерации моральный вред в размере 300 тыс. рублей за незаконные действия органов предварительного следствия.

Суд признал требования частично обоснованными. Он учёл все обстоятельства данного дела и исходил из того, что степень нравственных и физических страданий зависит и от индивидуальных особенностей пострадавшего. В итоге суд определил компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей, сообщает Шебекинский районный суд.

#Новости#Шебекино#Компенсация морального вреда#Голосование по Конституции#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18