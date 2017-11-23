Белгородец отсудил 50 тыс. рублей у государства за нравственные страдания

Уголовное преследование против жителя Шебекино осуществлялось с октября 2016 г. по апрель 2017 г. После районный суд оправдал мужчину, т.к. не нашёл в его действиях состава преступления. За ним признали право на реабилитацию.
Истец решил взыскать с Российской Федерации моральный вред в размере 300 тыс. рублей за незаконные действия органов предварительного следствия.
Суд признал требования частично обоснованными. Он учёл все обстоятельства данного дела и исходил из того, что степень нравственных и физических страданий зависит и от индивидуальных особенностей пострадавшего. В итоге суд определил компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей, сообщает Шебекинский районный суд.