Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Анонс газеты «Наш Белгород» от 24 ноября

23 ноября 2017, 21:55
Главная тема номера – День матери.

– Первая страница посвящена приближающемуся празднику – Дню матери. Здесь – поздравление председателя городского совета депутатов и главы администрации города. Продолжение темы – на 5-й полосе газеты.

– Интервью мэра города Константина Полежаева под названием «Людей надо слушать и слышать» читайте на тематической полосе «Город и горожане».

– О двух важных событиях минувших выходных – подведении итогов благотворительной акции «Белый цветок», в ходе которой удалось собрать более 4 млн рублей, и финале проходившего в ДК «Энергомаш» фестиваля «Поединки хоров» рассказывает красочный цветной разворот «Нашего Белгорода».

– В традиционной рубрике «Местное самоуправление» – рассказ о работе ТОС «Уличком -1»: объединившись, жильцы нескольких домов на улице Чехова смогли преобразить старый двор.

– «Наш Белгород» приглашает своих читателей в литературную гостиную, чтобы познакомить с белгородской поэтессой Викторией Кичигиной и двумя её новыми книгами, а также рассказать об открытии дней литературы на Белгородчине.

– А ещё в этом номере тематические полосы «Обратная связь», «Образование», «Закон и порядок», «Всякая всячина», новости культуры, спорта, афиша выходного дня и много другой интересной и полезной информации.

#Новости#Наш Белгород#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18