Анонс газеты «Наш Белгород» от 24 ноября

– Первая страница посвящена приближающемуся празднику – Дню матери. Здесь – поздравление председателя городского совета депутатов и главы администрации города. Продолжение темы – на 5-й полосе газеты.
– Интервью мэра города Константина Полежаева под названием «Людей надо слушать и слышать» читайте на тематической полосе «Город и горожане».
– О двух важных событиях минувших выходных – подведении итогов благотворительной акции «Белый цветок», в ходе которой удалось собрать более 4 млн рублей, и финале проходившего в ДК «Энергомаш» фестиваля «Поединки хоров» рассказывает красочный цветной разворот «Нашего Белгорода».
– В традиционной рубрике «Местное самоуправление» – рассказ о работе ТОС «Уличком -1»: объединившись, жильцы нескольких домов на улице Чехова смогли преобразить старый двор.
– «Наш Белгород» приглашает своих читателей в литературную гостиную, чтобы познакомить с белгородской поэтессой Викторией Кичигиной и двумя её новыми книгами, а также рассказать об открытии дней литературы на Белгородчине.
– А ещё в этом номере тематические полосы «Обратная связь», «Образование», «Закон и порядок», «Всякая всячина», новости культуры, спорта, афиша выходного дня и много другой интересной и полезной информации.